توالي المهرجانات الربيعية في سيول خلال مايو

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تشهد العاصمة سيول إقامة عدد من المهرجانات والفعاليات الساحرة والمتميزة خلال شهر مايو الجاري.

وقد أقيم يوميْ السبت والأحد الماضيين مهرجان سيول للطبول لعام 2025 بمشاركة عدد من عازفي الطبول المشاهير عالميا في جزيرة "نودل" بالعاصمة.

ومساء ظهر الأربعاء والأحد من كل أسبوع في هذا الشهر يقام مهرجان "ساحة سيول التي تجري فيها الثقافة"، حيث أقيمت فعالية "عرض الموسيقى التصويرية للرسوم المتحركة والأعمال المسرحية الموسيقية" لفرقة "ذا مارتش كومباني" في الثالثة من بعد ظهر الأحد الماضي.

كما سيقام عرض سحري مثير يوم الثامن من هذا الشهر، وعرض لأداء الآلات الإيقاعية والنفخية يوم الحادي والعشرين، وعرض للعمل المسرحي الموسيقي للأطفال "محكمة الغزال كوطاكو" يوم الخامس والعشرين.

في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، سيقام حدث "ربيع الفن 2025" التابع لمؤسسة سيول الثقافية في حديقة فور سيزونز في منتزه سيول الكبير للأطفال.

وسوف يقام أيضا مهرجان سيول العالمي للثقافة الحضرية لعام 2025 وهو أكبر مهرجان للتبادل الثقافي بين المدن في كوريا، في ساحة دونغ ديمون للتصميم خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا المهرجان 68 دولة من آسيا وأوربا وأفريقيا، وسوف يتضمن تجارب الأزياء التقليدية، وعرضا للسيرك الإيطالي، وعرضا تقليديا لشعب الماوري النيوزيلندي، وتذوق أطعمة مختلفة.

علاوة على ذلك، سيقام معرض "مهرجان سيول للنحت"، الذي يحول مدينة سيول بأكملها إلى "قاعة عرض منحوتات بدون سقف"، في منتزه بيك جيه الثقافي في منقطة بونغ ناب دونغ في سيول، من يوم الثالث والعشرين من مايو إلى يوم الثاني عشر من شهر أغسطس، حيث يتم عرض 12 عملا منحوتا لفنانين محليين مشهورين.

ويعتبر مايو شهرا مناسبا للنزهات والسفر ويمكن للكوريين والأجانب معا الاستمتاع بمختلف المهرجانات وتجربة سحر سيول المثيرة خلال هذا الشهر .