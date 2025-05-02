متحف أوديوم يفوز بجائزة فيرساي للهندسة المعمارية 2025

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اختير متحف اوديوم، وهو متحف صوتي خاص يقع في منطقة سو تشو بالعاصمة سيول، كأحد أجمل سبعة متاحف في العالم.

كما تم ترشيحه للفوز في فئة المتاحف بجائزة "فيرساي للهندسة المعمارية لعام 2025" التي ترعاها منظمة اليونسكو الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة فرساي للهندسة المعمارية هي جائزة دولية للهندسة المعمارية تم إنشاؤها في عام 2015 تحت رعاية اليونسكو، والتي ظلت تختار سنويا أفضل المباني المعمارية والتصميمات الجميلة في جميع أنحاء العالم.

ويتم تقديم جوائزها في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك المطارات والمدارس ومحطات الركاب والملاعب الرياضية ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم. وعلى وجه الخصوص، تم إنشاء فئة جديدة للمتاحف في عام 2024 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها.

وهذا العام اختيرت سبعة متاحف بما فيها متحف اوديوم الكوري تم افتتاحها أو تجديدها حديثا. ومن المتوقع أن يتم اختيار ثلاثة من هذه المتاحف أيضا للفوز بجائزة فرساي والجائزة الخاصة للتصميم الداخلي والجائزة الخاصة للتصميم الخارجي في شهر ديسمبر القادم.

يشار إلى أن متحف أوديوم افتتح يوم الخامس من شهر يونيو من عام 2024 ليصبح أول متحف صوتي في كوريا يتم فيه إلقاء الضوء على 150 عاما من تاريخ تطوير الصوت منذ اختراع إديسون للفونوغراف في عام 1877.

وقام المهندس المعماري الياباني الشهير عالميا "كوما كينغو" بتصميم هذا المتحف الذي تبلغ مساحته 224 ألفا و246 مترا مربعا، ويتكون من 5 طوابق فوق الأرض وطابقين تحت الأرض.

وتم تغليف الجزء الخارجي من المبنى عموديا بـ20 ألف أنبوب من الألومنيوم اللامع، مما يسمح للضوء والظل بالتدفق عموديا، وبالتالي يتم خلق جو يذكرنا بالوجود في الغابة.

ويتم تقييم هذا التصميم المعماري الذي يستكشف الحدود بين الطبيعة والمدينة، وتقاطع التكنولوجيا والعاطفة، على أنه ينفذ "فلسفة الفضاء الذي يقبل الصوت".