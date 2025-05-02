الأطفال يريدون إدراج زيادة وقت الاستراحة في المدارس ضمن التعهدات الانتخابية

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن تجري الانتخابات لاختيار الرئيس الكوري الحادي والعشرين في الثالث من شهر يونيو القادم. وفي هذا السياق قالت منظمة "المظلة الخضراء" الكورية المتخصصة في رعاية الأطفال إنها قامت بتسليم سياسات الأطفال التي يريدها الأطفال إلى مختلف الأحزاب السياسية.

وأوضحت المنظمة أن عشرة أطفال منتمين إلى فريق حقوق الأطفال التابع لها قاموا بتسليمها بأنفسهم خلال يومي السابع والثامن من هذا الشهر.

واختارت المنظمة 24 سياسة يريدها الأطفال تحت 8 موضوعات رئيسية بعد أن قامت بتحليل آراء أكثر من 25 ألف طفل شاركوا في حملة "التصويت من المستقبل" منذ عام 2017.

ومن أهمها: تحسين النظام الذي يركز على المنافسة على الاختبارات وامتحانات القبول، وإنشاء قوانين وأنظمة جديدة للسلامة على الإنترنت، وتعزيز الدعم لتعزيز الصحة العقلية، وإنشاء قوانين وأنظمة لضمان حقوق الأطفال، وتعزيز تدابير الوقاية من إساءة معاملة الأطفال والقضاء عليها.

ومنها أيضا: حل النقاط العمياء في الرعاية الطبية للأطفال وزيادة الراحة، وتوسيع مساحات اللعب والثقافة، وتعزيز إدارة وإشراف بيئة آمنة لمسارات المدارس، وإنشاء نظام يعكس آراء الأطفال في السياسات.

ومن الملاحظ أن أفكار السياسات التي طرحها الأطفال محددة ومختلفة تماما عن وجهات نظر البالغين، حيث طلبوا تمديد وقت الاستراحة مثلا، قائلين: "إذا ذهبت إلى الحمام فقط، فإن وقت الاستراحة ينتهي".

كما اقترحوا أيضا توسيع أنواع مختلفة من التعليم مثل المناظرة والسياسة والحقوق والبرمجة والرياضات الإلكترونية.

وكانت هناك أيضا آراء مرتبطة بشكل مباشر بالحياة الواقعية، مثل حظر المناطق التي لا يُسمح فيها بالأطفال، وتمديد وقت الضوء الأخضر على طرق المدارس، وتركيب إشارات مرور مرقمة.

وأكد الأطفال أيضا على ضرورة إنشاء إدارة جديدة للإشراف على سلامة الأطفال على الإنترنت لتحسين البيئة الرقمية التي أصبحت في الآونة الأخيرة مشكلة متزايدة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات المنصات الرقمية.

وتخطط منظمة المظلة الخضراء لمواصلة المراقبة لضمان انعكاس هذا الاقتراح السياسي في السياسات الحكومية الفعلية.

وأكد رئيس المنظمة "هوانغ يونغ كي" أن الأطفال هم المستقبل الحقيقي للمجتمع، وباعتبارهم أعضاء في المجتمع الذين يعيشون فيه اليوم، فإن لديهم الحق في العيش في عالم آمن وسعيد.



