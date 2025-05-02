الحلقة السابعة: ثورة 19 أبريل

ثورة 19 أبريل

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ثورة 19 أبريل، الثورة التي طالبت بالديمقراطية بعد 15 عامًا من الاستقلال

في ثورة التاسع عشر من أبريل عام 1960، تظاهر الطلبة والمواطنون في كل أنحاء البلاد ضد الديكتاتورية والفساد، مطالبين بإقالة الرئيس "لي سنغ-مان". وفي ذلك الوقت، كانت كوريا قد حصلت على استقلالها من الاستعمار الياباني قبل 15 عامًا، وعقدت معاهدة الهدنة مع كوريا الشمالية قبل سبعة أعوام.





خلفية الثورة: حكم الرئيس "لي سنغ-مان" الطويل بدأ حكم الرئيس "لي سنغ-مان" في عام 1948، وشهدت فترة حكمه السلطة الديكتاتورية والمشاريع المعرقلة. وكانت القشة التي أدت لتفجر ثورة التاسع عشر من أبريل هي انتخابات الرئيس ونائب الرئيس في الخامس عشر من مارس. إذ استطاع الرئيس "لي سنغ-مان" ونائبه "لي غي-بُونغ" الفوز في الانتخابات لفترة جديدة بعد تزوير الانتخابات. فقامت المظاهرات في منطقة ما سان وما حولها، وقمعتها قوات الشرطة إذ أطلقت الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.





بيان أساتذة الجامعات

ⓒ KBS

سقوط الرئيس "لي سنغ-مان" بدا أن شرارة الثورة على وشك أن تنطفئ. ولكن في الحادي عشر من أبريل، اكتُشفت جثة الشاب "كيم جُو-يول 김주열" على شاطئ ماسان، فاشتعلت جذوة المظاهرات من جديد. وأثناء عودة المتظاهرين منازلهم بعد التظاهر، هاجمتهم عصابات ممولة عقابًا لهم على اعتراضهم على سياسات الحكومة. وفي الخامس والعشرين من أبريل، رفع أكثر من مائتي أستاذ جامعي من كل جامعة في كوريا بيانًا يطالبون فيه بإقالة الرئيس "لي سنغ-مان"، وخرجوا في مظاهرة عامة، مصرين على تغيير الأوضاع. وخرجوا في مسيرة كبيرة إعلانًا عن ذلك، واتسع نطاق المظاهرات فانتشرت في كل أنحاء البلاد، وفي اليوم التالي لإعلان أساتذة الجامعات مطالبهم، أي في السادس والعشرين من أبريل، أعلن الرئيس "لي سنغ-مان" تنحيه عن منصبه.





إعلان تنحي الرئيس (لي سنغ-مان)

ⓒ KBS

ثورة 19 أبريل تفتح بابًا جديدًا لتاريخ الديمقراطية في كوريا كانت ثورة التاسع عشر من أبريل في كوريا واحدة من الثورات النادرة التي نجحت في تحقيق مطلبها بالديمقراطية، ولذلك فكثيرًا ما تُتخذ نموذجًا للثورات الشعبية في التاريخ العالمي. وتذكر مقدمة الدستور الكوري أنه البلاد قد ورثت روح ثورة التاسع عشر من أبريل التي قاومت الظلم وكافحته، في افتخار واضح بتاريخ البلاد وما نجحت في تحقيقه.



