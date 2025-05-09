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تستعد الفرقة الكورية الجنوبية "سفنتين" لإصدار ألبومها الجديد هذا الشهر، والذي سيضم مفاجأة مميزة حيث سيحتوي على أغان منفردة لجميع أعضائها الـ13.

وكشفت شركة "بليديس إنترتينمنت" يوم الأربعاء الماضي عن قائمة أغاني الألبوم الخامس الكامل للفرقة، والذي يحمل عنوان "HAPPY BURSTDAY" ومن المقرر إطلاقه في السادس والعشرين من هذا الشهر.

يحتوي الألبوم الجديد على 16 أغنية متنوعة، تتضمن الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم "ثاندر "THUNDER، بالإضافة إلى ثلاث أغنيات جماعية أخرى، وإضافة فريدة من نوعها وهي 13 أغنية منفردة يقدمها كل عضو من أعضاء الفرقة. ويُعد هذا العدد هو الأكبر من الأغاني الجديدة التي تقدمها فرقة "سفنتين" في ألبوماتها حتى الآن.

وتعبر أغنية "ثاندر" عن التوسع في عالم فرقة "سفنتين" الموسيقي الخاص، حيث تستخدم مفهومي الرعد والبرق كاستعارة فنية. أما الأغنية الجماعية الأخرى التي تحمل اسم "Bad Influence"، فقد حظيت بتعاون مميز حيث قام نجم البوب العالمي فاريل ويليامز بكتابة كلماتها وتلحينها وإنتاجها.

وتتضمن قائمة الأغاني المنفردة عناوين جذابة مثل أغنية "جنغل "Jungle للقائد إس كوبس، وأغنية "ديستني"Destiny للعضو ووزي، وأغنية "ريندروبس"Raindrops للمغني سيوكوان.

كما تشهد الأغاني المنفردة تعاونات بارزة، حيث تتميز أغنية "داميدج "Damage لهوشي بمشاركة المنتج ومغني الراب الأمريكي الشهير تيمبالاند. ومن اللافت أيضا أن جونغ هان، الذي يخدم حاليا كعامل في الخدمة الاجتماعية، يقدم أغنية بعنوان "كوينسيدنس"Coincidence .

ومن الجدير بالذكر أن فرقة "سفنتين" ستحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لترسيمها في اليوم نفسه الذي سيصدر فيه الألبوم الجديد. وبهذه المناسبة، ستقيم الفرقة حدثا ضخما على أرض الواقع في منطقة حديقة بان بو هان كانغ في سيول خلال الفترة من 23 إلى 25 من هذا الشهر، بالإضافة إلى إقامة حفل خاص بعنوان "BURST Stage" على جسر جام سو في الخامس والعشرين من الشهر نفسه.