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ستكون فرقة "آيليت" أول فرقة فتيات كورية بوب تصعد إلى مسرح مهرجان "روك إن جابان فيستيفال" الموسيقي الياباني الضخم.

وأعلنت شركة "بليفت لاب" في الرابع عشر من الشهر الجاري أن فرقة "آيليت" قد أُدرج اسمها في قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان "روك إن جابان فيستيفال 2025" الذي سيقام في الفترة من 13 إلى 15، ومن 20 إلى 21 سبتمبر القادم في حديقة سوغا الرياضية بمدينة تشيبا اليابانية.

يُعد مهرجان "روك إن جابان فيستيفال"، الذي انطلق عام 2000، من أبرز المهرجانات الموسيقية في اليابان، إلى جانب مهرجاني "سمر سونيك" و"فوجي روك فيستيفال". وقد استقطب المهرجان في العام الماضي 275 ألف متفرج.

تُعتبر مشاركة فرقة "آيليت" هي الأولى لفرقة فتيات كورية بوب في هذا المهرجان. وقد سبق أن شاركت فرقة الروك "سي إن بلو" وفرقة "إنهايبن" في فعالياته.

ستعتلي فرقة "آيليت" المسرح في اليوم الثاني من المهرجان، الموافق الرابع عشر من سبتمبر، للقاء معجبيها المحليين. ويشارك في نسخة هذا العام إلى جانب "آيليت" كل من فرقة "تورس"، وفرقة "أنتيم" اليابانية التابعة لشركة "هايب"، وفرقة الفتيات اليابانية "نيجو" التابعة لشركة "جيه واي بي إنترتينمنت".

وقد حققت فرقة "آيليت" شعبية واسعة في اليابان بأغنيتها المنفردة الأولى "Magnetic" التي صدرت في مارس من العام الماضي، وحصدت جائزة أفضل فنان جديد في الدورة السادسة والستين من جوائز اليابان للتسجيلات، وثلاث جوائز في الدورة التاسعة والثلاثين من جوائز القرص الذهبي اليابانية.

كما وصلت أغنيتها اليابانية "Almond Chocolate"، التي صدرت في فبراير الماضي، إلى المركز العاشر في تصنيف أوريكون الأسبوعي لأكثر الأغاني استماعا عبر الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، ستقيم فرقة "آيليت" حفلات لمشجعيها يومي 7 و8 يونيو القادم في قاعة أولمبيك بارك الأولمبية في سيول، كما ستقدم العرض نفسه في يوكوهاما اليابانية يومي 10 و11 أغسطس، وفي أوساكا يومي 3 و4 سبتمبر القادمين.