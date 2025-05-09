فرقة مونستا إكس تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة على ترسيمها

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حتفلت فرقة مونستا إكس بالذكرى السنوية العاشرة على ترسيمها في الرابع عشر من مايو، معربة عن عميق امتنانها قائلة: "نشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر لنا".

ففي الرابع عشر من مايو، أعلنت شركة "ستارشيب إنترتينمنت" أنه في مثل هذا اليوم من عام 2015، كانت الانطلاقة الأولى لفرقة مونستا إكس بألبومها المصغر "تريسْباس" TRESPASS ، ومنذ تلك اللحظة، وعلى مدار عقد كامل، قدمت الفرقة بصمتها المميزة في عالم الموسيقى بأغان ناجحة ترسخت في الأذهان بفضل أسلوبها الذكوري القوي، مثل "دراما راما"DRAMARAMA و"شوت آوت Shoot Out".

وبهذه المناسبة، شارك القائد شونو مشاعره قائلا: "لا أصدق حقا أن عشر سنوات قد انقضت بالفعل. لقد كان دعمكم وتشجيعكم الدائم هو الدافع الذي أوصلنا إلى هنا، وسنواصل العمل بجد لتقديم أفضل ما لدينا في المستقبل".

كما أضاف كيهيون: "إن استمرارنا كفرقة واحدة تحت اسم مونستا إكس طوال هذه السنوات العشر هو فضل يعود بالكامل إلى نادي المعجبين 'مونبيبي'. وإدراكا منا بأن هذا ليس بالأمر الهين، أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لجميع محبينا من هذا المنبر".

واحتفاء بهذه الذكرى السنوية المهمة، أطلقت فرقة مونستا إكس اليوم ألبوما رقميا خاصا بعنوان "NOW PROJECT vol.1".

ويضم هذا الألبوم مجموعة من الأغاني التي صدرت بين عامي 2021 و2023، وهي الفترة التي شهدت غياب القائد شونو بسبب خدمته العسكرية، وقد أعيد تسجيل جميع هذه الأغاني بأصوات الأعضاء الستة مجتمعين. ويحتوي الألبوم على عشر أغنيات بنسخ كاملة، تشمل الأغاني الرئيسية التي أُصدرت خلال تلك الفترة مثل "رش آور"Rush Hourو"لاف" LOVE و"بيوتيفول لاير Beautiful Liar".

وفي ختام هذا اليوم المميز، التقت فرقة مونستا إكس بمحبيها في بث مباشر كامل للأعضاء عبر قناتهم الرسمية على يوتيوب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت كوريا، احتفالا بمرور عشر سنوات على انطلاقتهم.