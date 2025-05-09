كويكا تفتتح مركزيْ إعادة تأهيل في فلسطين

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قالت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، "كويكا"، مؤخرا، إنها افتتحت مركزيْ "إعادة تأهيل" في مدينتين بالضفة الغربية في فلسطين، وهما "رام الله"، العاصمة الإدارية المؤقتة، و"قباطية"، المنطقة ذات الاحتياجات الطبية الملحة.

ويُعدّ هذان المركزان أول مركزيْن شاملين لإعادة التأهيل في الضفة الغربية، يغطيان مجموعة متنوعة من الإعاقات الجسدية والعاطفية واللغوية وغيرها. وقد أقيم حفل الافتتاح في مركز إعادة التأهيل في رام الله صباح يوم 6 من الشهر الجاري.

وحضر الحفل كلٌ من السيد كو يونغ غول رئيس مكتب تمثيل جمهورية كوريا لدى فلسطين، والسيد كيم مين جونغ مدير مكتب كويكا في فلسطين، والدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني.

وقد تم إنشاء مركزي إعادة التأهيل عن طريق إعادة ترميم مستشفيين حكوميين في المنطقتين، وتم تزويدهما بغرف للعلاج المهني، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق، والاستشارات الصحية النفسية، وغيرها.

كما تم تجهيزهما بمعدات حديثة، مثل نظام تدريب المشي والتوازن، القائم على الواقع الافتراضي، ومعدات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تستخدم في إعادة التأهيل الإدراكي، مما يجعل العلاج المتكامل ممكنا بالإضافة إلى العلاج الطبيعي التقليدي.

يشار إلى أن وكالة كويكا تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ مشروع "إنشاء مراكز إعادة تأهيل عامة وتعزيز القدرات في الضفة الغربية في فلسطين"، منذ عام 2021.

علاوة على ذلك، تساعد كويكا في تشغيل المراكز وتعزيز الخبرة الطبية من خلال التدريب العملي للعاملين الطبيين الفلسطينيين، وتطوير مبادئ توجيهية قياسية لتشغيل المراكز الطبية وغيرها.

وقال رئيس مكتب التمثيل "كو" في حفل الافتتاح إنه يتمنى أن يصبح مركزا إعادة التأهيل اللذان تم إنشاؤهما بدعم من الحكومة الكورية، رموزا للأمل والسلام للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الصراعات المسلحة.

وأشار مدير المكتب "كيم" إلى أن الوكالة الكورية تقوم بتنفيذ مشروعات يمكن أن تسهم في استقرار السلام على المدى الطويل في فلسطين إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية مع مختلف الشركاء، مثل الأمم المتحدة، موضحا أنها ستواصل جهودها لتمكين فلسطين من التغلب على النزاعات وتوفير خدمات صحية عالية الجودة.

وتنفذ كويكا مشروعات أخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مثل "مشروع تعزيز القدرة على إدارة الصحة النفسية للفئات الضعيفة المتضررة من الكوارث في فلسطين وتعزيز المرونة"، ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان مثل "مشروع منع العنف الجنسي ودعم الناجين في حالات النزاع".

كما تقوم بتنفيذ مشروع بالمشاركة مع منظمة "سوا" الفلسطينية غير الحكومية لتقديم خدمات الاستشارة النفسية للسكان المتضررين من النزاعات. ويتعاون في هذا المشروع أيضا بنك شين هان الكوري ومنظمة "ذا بروميس" غير الحكومية الكورية.