تنظيم منتدى أعمال كوري سعودي في سيول

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شهدت العاصمة سيول إقامة منتدى أعمال كوري سعودي يوم التاسع من الشهر الجاري تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية.

ويمكن القول إن هذا المنتدى الذي عُقد وسط زيارة شركات سعودية تمثل صناعات جديدة مثل الصناعة الرقمية والمركبات الكهربائية والدفاع، قد ساهم في تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجالات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة.

يشار إلى أن السعودية ظلت تحافظ على علاقات تعاون وثيقة مع كوريا في قطاعي المصانع والطاقة. ووفقا للوزارة الكورية، تم الترويج للمنتدى باعتباره جزءا من الاستراتيجية الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تركز على التقدم الصناعي وتنويع محركات النمو.

وفي المنتدى، اجتمعت شركات كبرى من كلا البلدين في مختلف الصناعات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، ومشروعات تطوير المناطق الخاصة والرعاية الصحية والترفيه، لاستكشاف الفرص التجارية العملية.

وشملت الشركات السعودية الكبرى المشاركة في المنتدى شركة الاتصالات السعودية التي تعد أكبر شركة اتصالات في المملكة، وشركة سامي، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، وشركة سير التي تعد أول شركة مصنعة للسيارات الكهربائية هناك.

ومن الجانب الكوري حضر المنتدى حوالي 100 شركة تتعاون مع السعودية أو تبحث عن فرص عمل جديدة فيها.

وفي كلمته للتهنئة، قال نائب وزير التجارة "بارك جونغ وان"إنه من المهم تعزيز التعاون مع الدول الناشئة مثل السعودية من أجل الاستجابة السريعة لبيئة التجارة الدولية المتغيرة بسرعة.

وأضاف أن الحكومة الكورية تستغل بشكل نشط قنوات التعاون لدعم توسيع التعاون التجاري بين الشركات في كلا البلدين من خلال تسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي.