اختراع تقنية المزارع الذكية الكورية في الكويت

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قالت شركة كي إس فارم الكورية إنها وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع مزرعة زهرة الكويتية وشركة بوميت الكورية المتخصصة في التوأمة الرقمية، من أجل "إنشاء مزرعة ذكية وتطبيق تقنية التوأمة الرقمية في الكويت.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في مركز التجارة الكويتي التابع لوكالة كوريا للترويج للتجارة والاستثمار "كوترا". وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة كي إس فارم بتوفير التكنولوجيا لبناء المزارع الذكية ومرافق معالجة الأغذية في الكويت.

كما ستتولى نقل التكنولوجيا والمعرفة المتعلقة بتثبيت المزارع الذكية وزراعتها وتشغيلها، بينما ستوفر شركة بوميت الكورية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لبناء مزرعة ذكية داخلية عمودية تعتمد على التوائم الرقمية. أما مزرعة زهرة الكويتية فسوف تتولى مسؤولية تطوير الأعمال المحلية ودعم البنية التحتية هناك.

وتخطط شركة كي إس فارم لبناء مزرعة ذكية بمساحة هكتار واحد في موقع مزرعة زهرة في منطقة العبدلي، ومصنع لتجهيز الأغذية بمساحة ألف متر مربع في مدينة الكويت.

يشار إلى أن مزرعة زهرة هي شركة تابعة لشركة الكويت للصناعات الغذائية، وهي شركة رائدة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية في الكويت. وتم إنشاؤها بهدف تحويل الأراضي الصحراوية القاحلة المحلية إلى مراكز زراعية خصبة.

وبهذه المناسبة، قال "كانغ صونغ مين" الرئيس التنفيذي لشركة كي إس فارم، إن شركته ستسهم في تحسين معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي، وإنشاء أساس زراعي مستدام في الكويت، وذلك من خلال نشر تقنيات المزارع الذكية المصممة خصيصا لمناخ الكويت، موضحا أنها تخطط أيضا لتوسيع نطاق تطبيق حلول المزارع الذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.