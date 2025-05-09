الاجتماع الثاني للجنة التعاون الزراعي الذكي بين كوريا وقطر في جون جو

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قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية إنها عقدت "الاجتماع الثاني للجنة التعاون الزراعي الذكي بين كوريا وقطر" بالتعاون مع وزارة البلدية القطرية يوم الثلاثاء الماضي في قاعة المؤتمرات الدولية لإدارة التنمية الريفية في مدينة جون جو الكورية.

وتعتبر لجنة التعاون هذه لجنة عمل على مستوى المديرين، تم إنشاؤها بناء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المزارع الذكية التي تمت مراجعتها وتوقيعها في شهر أكتوبر من عام 2023 بحضور قادة البلدين.

ومنذ الاجتماع الأول للجنة التعاون في شهر فبراير من العام الماضي، شهد التعاون بين البلدين توسعا، حيث قامت مجموعة العمل الاقتصادي القطرية بزيارة إلى كوريا، وتم إجراء عمليات تفتيش ميدانية على شركات تصدير المزارع الذكية الكورية، وتعزيز التحقق من مناخ الصحراء لمعدات الزراعة الكورية.

وفي اجتماع هذا العام، ناقش وفدا البلدين اتجاه السياسة الزراعية في قطر بما يتوافق مع استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والتعاون الاستثماري لإنشاء نموذج وادي الابتكار للمزارع الذكية الكورية في قطر، وتمديد العرض الصيفي الحار للآلات والمعدات الزراعية الكورية، وغير ذلك من موضوعات ذات صلة.

الجدير بالذكر أن الوزارة الكورية قد أنشأت قسما لتعزيز صادرات الصناعة الزراعية في شهر أبريل من العام الماضي، من أجل دعم التوسع الخارجي للمزارع الذكية الكورية بشكل فعال، وهي تقوم حاليا ببناء بيوت زجاجية نموذجية في دول التصدير الواعدة مثل دول الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تقوم بإنشاء البيت الزجاجي النموذجي في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام.