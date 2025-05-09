من المتوقع أن تطلق هيئة المنطقة الاقتصادية الحرة في إقليم "بوسان جين هيه" حملة ترويجية مكثفة لجذب الاستثمارات إلى منطفتها في البلدان العربية.

وتهدف هذه الحملة الترويجية التي ستبدأ فعليا في شهر يونيو القادم بدءا بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جذب الاستثمارات من الشرق الأوسط إلى المنطقة الكورية التي تعتبر أفضل منطقة اقتصادية حرة في شمال شرق آسيا.

وتحت عنوان "المركز العالمي للأعمال التجارية الدولية والخدمات اللوجستية"، ستركز الهيئة الكورية على إبراز البنية التحتية اللوجستية القائمة على ميناء بوسان الجديد، وهو مركز إعادة الشحن في منطقة التجارة الحرة في المدينة الكورية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا العرض الترويجي من خلال مجلات شركة الاتحاد للطيران، والتي سيتم وضعها على كل مقعد على متن الطائرة. ومن المتوقع أن أن يكون هذا النوع من المجلات فعالا في تعزيز قيمة العلامة التجارية للمنطقة الكورية، حيث إن القراء المستهدفين هم رجال أعمال ومستثمرون ومسؤولون حكوميون.

وبالإضافة إلى ذلك، ظلت الهيئة الكورية تتخذ خطوات فعالة لجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط. ففي نوفمبر الماضي، تلقت دعوة رسمية إلى "قمة التصنيع والخدمات اللوجستية العالمية المتقدمة لعام 2024" التي عقدت في فندق فيرمونت بالعاصمة السعودية الرياض، حيث قدمت رؤيتها الاستراتيجية في قطاعي الخدمات اللوجستية العالمية والتصنيع المتقدم إلى مختلف الدول.