مؤتمر أكاديمي كوري مغربي في جامعة كيونغ سانغ الوطنية

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قالت الجمعية الكورية للقيمة العامة والسفارة المغربية لدى سيول مؤخرا إن مؤتمرا أكاديميا دوليا عُقد يوم الثامن من هذا الشهر في قاعة المتحف الرئيسي للحرم الجامعي لجامعة كيونغ سانغ الوطنية.

وتم تنظيم هذا المؤتمر الأكاديمي تحت عنوان "تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين كوريا والمغرب" من أجل البحث عن تدابير للتعاون العملي بين البلدين.

وقد تأسست الجمعية الكورية للقيمة العامة في عام 2020، ومنذ ذلك الحين ظلت تسعى إلى إجراء أبحاث متعددة التخصصات حول القيمة العامة، وتنشرها في مجلة باللغة الإنغليزية مرتين سنويا.

وهي تركز بشكل خاص على استكشاف القيم العامة التي تجمع بين المجال الأكاديمي والممارسة، وتواصل تنظيم الفعاليات الأكاديمية من خلال التعاون مع المؤسسات العامة والمنظمات الدبلوماسية.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الأكاديمي الدولي جاء للمرة الثانية بالتعاون مع السفارة المغربية في كوريا، حيث تم تقديم 9 أوراق بحثية.

وقال السفير المغربي لدى كوريا "شفيق رشادي" إن المغرب حقق الاستقرار السياسي والتنوع الصناعي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ليبرز كبوابة لأفريقيا ومركز للطاقة المتجددة والصناعات المتطورة.

وأضاف أن التعاون مع كوريا في هذه المجالات مهم للغاية، معربا عن عميق امتنانه لجامعة كيونغ سانغ والجمعية الكورية للقيمة العامة على عملهما الجاد.

ومن المقرر نشر الأوراق المقدمة في هذا المؤتمر الأكاديمي في كتاب تحت عنوان "تنمية كوريا والمغرب".