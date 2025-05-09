قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية يتألق في عيد ميلاده الستين

نظم قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ملتقى خاص احتفاء بمرور ستين عامًا على إنشاء القسم تحت عنوان" ستون عاما على تعليم اللغة العربية في كوريا: تحديات وآفاق" وذلك بدعم سفارتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا. حيث شملت فعاليات الملتقى أنشطة متعددة وكلمات ترحيب من المدعوين والسفراء العرب وإدارة الجامعة وبعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكورية.

بدأ الملتقى في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي بكلمة من رئيس القسم الأستاذة الدكتورة "يون أون كيونغ" رحَّبتْ فيها بالضيوف الكرام، كما ذكرت فيها تاريخ إنشاء القسم، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال تلك السنوات الستين، وعدَّدَت فيها الفرص التي يستفيد منها الطلاب عند الالتحاق بالقسم الأعرق في تاريخ اللغة العربية في كوريا، كما عبَّرتْ عن أمنياتها مواصلة النجاح.





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وقد شارك الدكتور "بارك جونغ وون" رئيس جامعة هانكوك بكلمة في الحفل، وأبدى إعجابه وسعادته بأجواء الاحتفال، كما شكر العاملين في القسم والطلاب على روح التعاون والتفاني متمنيا لهم مزيدًا من النجاح.

وقد قد حضر حفل افتتاح الملتقى سعادة السفير " سامي بن محمد السدحان" سفير المملكة العربية السعودية، وسعاد السفير " عبد الله سيف النعيمي" سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول. وقد شارك كل من السفيرين بكلمة أشادا فيها بجهود تعليم اللغة العربية في كوريا الجنوبية، وجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم اللغة العربية حول العالم، متمنين للقسم مزيدًا من الازدهار في المستقبل.

وفي الجلسة الثانية من الحفل، شارك الطلاب المتميزون بعروضهم حول تجاربهم في تعلم اللغة العربية، كما عرضوا تجاربهم حول البلاد العربية التي قاموا بزيارتها، وكذلك حول مشاركتهم في الفعاليات الخاصة بالثقافة العربية داخل كوريا الجنوبية.

كما ألقى سعادة الملحق الثقافي السعودي "عبد العزيز الدايل" كلمة أشاد فيها بالطلاب الكوريين ورغبتهم الصادقة في تعلم العربية والتميز فيها، وعرض بعض تجارب المملكة في تعليم العربية حول العالم، كما أجاب عن أسئلة الطلاب حول فرص السفر إلى المملكة ودراسة اللغة العربية خلال عطلتي الشتاء والصيف.

وانتهى الحفل بمسابقة ثقافية حول اللغة العربية والشؤون الشرق أوسطية، وقام أساتذة القسم بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.