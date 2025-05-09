حكاية الممالك الثلاثة من الحكايات المشهورة في التراث الكوري. وهي قصة عن حرب صينية وقعت قبل ألفي عام، بين فريق يمثله الإخواة الثلاثة "يُوبي" و"غوانُو" و"جانغ بي" مع البطل "جيه غال كونغ ميونغ 제갈공명"، وفريق آخر يمثله "جو جو" و"سُن غوون 손권". وهي قصة تخلط بين عناصر تاريخية وأخرى خيالية، مما يجعلها مصدرًا خصبًا للإلهام الذي تستقي منه الكثير من الأفلام والألعاب الإلكترونية قصصها حتى يومنا هذا. ومن ضمن الأعمال الفنية التي استُلهمت من هذه القصة، أغنية البانسوري "جوك بيوك غا"، والتي تضم أيضًا حكايات الجنود المجهولين الذين تساقطوا ضحايا لهذه الحرب بين الأبطال الكبار، وهي حكايات لم تتضمنها القصة الأصلية.









من فناني التراث: الفنانة "كيم غُم-هوا 김금화"

وُلدت في عام 1931 بمقاطعة "هوانغ هيه"، وتلقت وحي الأرواح الشامانية وهي في السابعة عشر من عمرها، فوهبت ما تبقى من حياتها للصلاة من أجل الآخرين. ولم تنل من ذلك سوى التوبيخ والإهانات من الآخرين.

وقد اعتُبِر الغوت، بالإضافة إلى كل ما يمثل المعتقدات الشعبية الشامانية، من الخرافات الشعبية، ولذلك كان هدفًا دائمًا للنقد، ولم يحظ بالاحترام العام. ورغم ذلك، فقد أشار الكثيرون إلى أن بعض مراسم الغوت، مثل "صو هي أن بي يون شين غوت 서해안배연신굿" و"ديه دُنغ غوت 대동굿"، تعتبر من الموروثات الشعبية التي تحافظ على الروابط المجتمعية داخل القرى والمجتمعات الصغيرة، كما أن لها تأثيرًا كبيرًا في تطور الموسيقى التراثية وفنون الرقص التراثي بأنواعها. ومن الملاحظ أن الأفلام التي تتخذ من المواضيع المتعلقة بالمعتقدات التراثية لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى يومنا هذا.

وبينما كانت "كيم" تعاني من إهانات الآخرين، قابلت الفنانة خبيرة رقص التال-تشُوم "يانغ سو-أُون"، التي نصحتها بأن تغني أمام الجماهير العريضة في مسابقة غنائية، فقررت فنانتنا أن تنفث كل ما تكوم داخلها من غضب وإحباط في صورة أغانٍ تنشدها على المسرح، وهكذا شاركت في المسابقة، فغنت ورقصت، وكان رد فعل الجمهور مذهلًا، إذ أحب الجميع عرضها، وحققت نجاحًا كبيرًا، بدأت به فصلًا جديدًا من حياتها.





من الآلات الوترية التراثية: الكاياغم

الكاياغم آلة وترية لها اثنا عشر وترًا، أما الكومونغو فلها ستة أوتار. والتفرقة بين الكاياغم والكومونغو استنادًا إلى عدد الأوتار هي الطريقة التي يعمد إليها غير المتخصصين في الموسيقى للتفريق بين الآلتين. ولكن من الملاحظ أيضًا أن آلة الكاياغم التي تظهر غالبًا في عروض التلفزيون المصورة يتجاوز عدد أوتارها الاثني عشر بكثير، وهذا لأنها نوع مختلف من الكاياغم يسمى: الكاياغم ذات الخمسة والعشرين وتر. وسبب ابتكارها يمكن تفسيره كالآتي: مع دخول الموسيقى الغربية إلى كوريا، ظهرت الحاجة إلى التعبير عن عدد أكبر من النغمات الموسيقية ودرجات أكثر تنوعًا في الموسيقى، ولهذا أصبح من الضروري إدخال التعديلات والتحديثات على الآلات الموسيقية القديمة التي لا يمكنها إصدار تلك النغمات. وكانت أسهل طريقة هي زيادة عدد الأوتار.





تنوع أشكال الكاياغم الحديثة

ولذلك ظهرت عدة نسخ من الكاياغم بأوتار أكثر من اثني عشر. وكانت الأوتار غالبًا ما تصنع من الحرير المبروم، ولكن الآن أصبح هناك أنواعًا من الكاياغم المعدنية، أي: التي صنعت أوتارها من المعدن عوضًا عن الحرير. كما أدخلت التعديلات على حجم الكاياغم، لتكون هناك واحدة خاصة بالنغمات المنخفضة وأخرى بالنغمات العالية، والكاياغم التي تستخدم الآن على نطاق واسع هي الكاياغم ذات الخمس وعشرين وترًا، وقد ابتُكرت في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقد ابتكرها عازف الكاياغم "كيم إيل-ليون 김일륜"، ويتجاوز حجم جسمها ضعف جسم الكاياغم الأصلية، ويتوسطها الوتر المركزي، وفوقه اثنا عشر وترًا، مع دزينة أخرى من الأوتار أسفله. كما أن أوتارها ليست من الحرير بل من الألياف الصناعية. وأنغامها أقل رزانة وعمقًا من الكاياغم الأصلية، ولكنها تتميز بخفة وطابع مرح لطيف، وأكبر ميزاتها هو قدرتها على عزف أي شيء تقريبًا.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "جوك بيوك ديه جون 적벽대전" أو: معركة جوك بيوك الكبرى، بصوت "باك سُو-بوم 박수범" وبشاركة أوركسترا بودابست.

- "إيه وون-صُنغ 애원성"، بصوت "تشيه سُو-هيون 채수현" وأداء "فولوسي VOŁOSI"

- أغنية "صُمجيب آغي 섬집아기" بعزف "كيم هيو-يونغ 김효영" على السنغ-هوانغ، و"كانغ تشان-أُوك 강찬욱" على التشيلو، و"كيم كي-جُونغ 김기중" على الغيتار

- أغنية "بو جونغ 부정" بصوت "كيم غم-هوا 김금화"

- أغنية "يونغ جونغ غوري 영정거리" أداء فرقة "أكدان كوانغ تشيل"

- أغنية "أني كود دونل بولسو 아니 그 돈을 벌써" أداء "سام سان"

- " Turkish March" بأداء أوركسترا "سوك ميونغ 숙명" للكاياغم

- مقطوعة "sea wind" أو: الرياح البحرية، وسوف نختتم بها حلقتنا اليوم بعزف "باك سُون-آه