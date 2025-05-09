الحلقة الثامنة: حركة المطالبة بالديمقراطية، القوة الشعبية التي اعترف بها العالم

أغنية "임을 위한 행진곡" أغنية نضالية تمثل حقوق الإنسان، وهي تتغنى بضحايا ثورة الثامن عشر من مايو في كوريا عام 1980، وقد غناها الناس أثناء ثورة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، وهي أيضًا الأغنية التي غناها الناس أثنا حركة المطالبة بالديمقراطية في ميانمار في عام 2021. وهو ما يدل على أنها أصبحت مثالًا للنضال الشعبي المطالب بالديمقراطية في العالم كله.





ثورة الثامن عشر من مايو

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حركة الثامن عشر من مايو المطالبة بالديمقراطية في عام 1980 بعد اغتيال الرئيس "باك جونغ-هي" في 26 من أكتوبر 1979، قام انقلاب عسكري على يد القوة العسكرية الجديدة في الثاني عشر من ديسمبر، فاتسعت رقعة المظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية. ففرضت القوات العسكرية قانون الطوارئ على البلاد بالكامل في السابع عشر من مايو، وفرضت أيضًا إغلاق الجامعات. وفي الثامن عشر من مايو، تظاهر طلبة مدينة كوانغجو أمام مكتب بلدية "تشون نام"، فقمعتهم القوات بدرجات عالية من العنف، وعندما بلغت الأنباء أهل المدينة انضموا إلى المظاهرات، فازداد عنف القوات في قمع المظاهرات، حتى أنهم أطلقوا عليهم الرصاص. ثم انتهت الحركة المطالبة بالديمقراطية نهاية عنيفة، بعدما قضت عليها القوات بكل عنف في السابع والعشرين من مايو.





مسيرة الديمقراطية في العاشر من يونيو

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الحركة المطالبة بالديمقراطية في العاشر من يونيو 1987 بعد القمع الدموي لمناضلي حركة الثامن عشر من مايو، أصبح "جون دُو-هوان" رئيسًا للجمهورية الكورية، فقوى عضد نضال المطالبة بالديمقراطية. وفي الرابع عشر من يناير عام 1987، تُوفي "باك جُنغ-تشول 박종철"، الذي كان طالبًا في جامعة سيول في ذلك الوقت، أثناء التحقيق معه، متأثرًا بالتعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق. كما ألقيت قنبلة مسيلة للدموع على رأس الطالب "لي هان-يول" من جامعة "يونسيه" سقط على إثرها في غيبوبة. فبدأت مظاهرات شعبية غاضبة واسعة النطاق في 10 يونيو، وأخيرًا، أعلن "نو تيه-وو" المرشح الرئاسي من حزب العدالة الديمقراطية، إعلان 29 يونيو الذي يفيد تعديل الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة. وكانت هذه هي نهاية النضال الطويل لتحقيق الديمقراطية.





بدء الحكم المدني في كوريا، حفل تولي الرئيس "كيم يونغ-سام" الرئاسة

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