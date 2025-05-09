بيع إضافي لمقاعد ذات رؤية محدودة في جولة بلاك بينك العالمية الجديدة

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في خطوة طال انتظارها من قبل معجبيها حول العالم، تستعد فرقة الفتيات بلاك بينك لعودة كاملة لأول مرة منذ حوالي عامين، بالتزامن مع الإعلان عن جولتها العالمية الجديدة التي تحمل عنوان "الموعد النهائي DEADLINE".

وأعلنت شركة YG للترفيه، أن بلاك بينك ستنطلق في جولتها العالمية المنتظرة ابتداء من الملعب الرئيسي لمجمع غويانغ في مقاطعة كيونغ كي بكوريا الجنوبية، وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 6 يوليو القادم.

ويعد هذا الظهور على المسرح كفرقة كاملة هو الأول منذ حوالي عام وعشرة أشهر، تحديدا منذ جولتهن الناجحة "بورن بينك"BORN PINK التي اختتمت في سبتمبر من عام 2023، مما يزيد من حماس وتوقعات المعجبين لهذا الحدث المرتقب.

ويحمل عنوان الجولة الجديدة "الموعد النهائي" دلالات عميقة، إذ يشير إلى اللحظة الحاسمة الأخيرة، ويرمز للتركيز الشديد والطاقة القصوى التي ستقدمها الفرقة في عروضها.

وقد شهدت حفلات غويانغ إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت تذاكر الحفل بمجرد طرحها للبيع. واستجابة للطلب المتزايد، أعلنت شركةYG عن طرح عدد محدود من المقاعد ذات الرؤية المحدودة للبيع الإضافي ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم 22 من شهر مايو الجاري، بتوقيت كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقدم بلاك بينك ما مجموعه 18 عرضا في 10 مدن حول العالم، تشمل محطات رئيسية في ملاعب عالمية كبرى مثل ملعب صوفي في لوس أنجلوس، ومدينة نيويورك، وملعب ويمبلي الشهير في لندن بالمملكة المتحدة، مما يعكس الشعبية العالمية الواسعة التي تحظى بها الفرقة.