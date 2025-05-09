الألبوم الجديد لجين عضو فرقة BTS يتصدر قائمة ألبومات آيتونز في 63 دولة

ⓒ Big Hit Music

حقق الألبوم المصغر الثاني لعضو فرقةBTS ، جين، والذي يحمل عنوان "إيكو"Echo، نجاحا باهرا واستقبالا حافلا من قبل المعجبين حول العالم فور إطلاقه.

وأعلنت شركة Big Hit Music يوم السابع عشر من مايو أن ألبوم "إيكو" استطاع أن يتصدر قائمة "أفضل الألبومات" على منصة آيتونز في 63 دولة حول العالم، وذلك حتى صباح اليوم التالي لإصداره، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية.

وتشمل قائمة الدول التي اعتلى فيها الألبوم الصدارة أسواقا موسيقية كبرى ومهمة مثل ألمانيا والبرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى اليابان وفرنسا وغيرها من الدول.

ولم يقتصر هذا النجاح على القوائم المحلية، بل امتد ليشمل القوائم العالمية، حيث تمكن ألبوم "إيكو" من احتلال المركز الأول في كل من قائمة "ألبومات آيتونز العالمية" وقائمة "ألبومات آيتونز الأوربية" وذلك في اليوم نفسه الذي تم فيه إطلاقه.

وبالنسبة للأغنية الرئيسية في هذا الألبوم الجديد، والتي تحمل عنوان "Don't Say You Love Me"، فقد لاقت هي الأخرى استحسانا واسعا وتمكنت من الوصول إلى قمة قائمة "أفضل الأغاني" على آيتونز في 61 دولة، من بينها فرنسا واليابان. كما حققت الأغنية إنجازا مماثلا بتصدرها قائمتي "أغاني آيتونز العالمية" و "أغاني آيتونز الأوربية".

ويعكس الألبوم المصغر الثاني "إيكو" لجين رؤيته الفنية ومشاعره تجاه اللحظات المتنوعة في الحياة، حيث صور كيف يمكن لهذه اللحظات أن تنتشر وتتردد كأصداء مختلفة. وفي خطوة لافتة، قام جين يوم السابع عشر من مايو بالكشف عن الأداء الأول لأغنيته الجديدة على مسرح أندرسون سي الواقع في حي سونغ سو دونغ بمدينة سيول.