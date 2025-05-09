نيوجينز ضمن قائمة بيلبورد للأكثر تأثيرا تحت 21 عاما، للعام الثاني على التوالي

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تم اختيار فرقة الفتيات الكورية الجنوبية "نيوجينز" وفرقة "كاتس آي" ضمن قائمة بيلبورد الأمريكية للفنانين الأكثر تأثيرا تحت سن 21 عاما.

ففي السادس عشر من مايو بالتوقيت المحلي، كشفت بيلبورد عن قائمتها السنوية "21 شخصا دون سن 21 عاما"، والتي تضمنت كلا من "نيوجينز" و"كاتس آي".

وتقوم بيلبورد سنويا بتحديد 21 فنانا شابا بناء على معايير متعددة تشمل مبيعات الألبومات والأغاني، وحجم الاستماع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تأثيرهم العام في صناعة الموسيقى.

الجدير بالذكر أن "نيوجينز" حافظت على مكانها في هذه القائمة للعام الثاني على التوالي. وقد علقت بيلبورد على هذا الاختيار موضحة أن "نيوجينز، على الرغم من تصدرهن لعناوين الأخبار مؤخرا بسبب نزاع قانوني مع شركتهن هايب، إلا أن تأثيرهن القوي على قوائم الأغاني خلال العام الماضي يعكس الدعم والحماس المتواصل من قبل جمهورهن". وأشارت بيلبورد إلى أن ألبومهن المصغر الثاني "Get Up"، الذي أُطلق في عام 2023، حقق مبيعات إضافية تقدر بحوالي 220 ألف نسخة في العام الماضي، ليحتل بذلك المركز الثالث في قائمة بيلبورد للألبومات العالمية في نهاية العام.

أما بالنسبة لفرقة "كاتس آي"، وهي ثمرة تعاون بين هايب وغيفن ريكوردز الأمريكية والتي انطلقت في يونيو الماضي، فقد تمكنت أيضا من الدخول إلى هذه القائمة المرموقة. وتتوقع بيلبورد أن تشهد الفرقة المزيد من النمو والنجاح بفضل أغنيتها الرائجة "Touch" وألبومها المصغر القادم "Beautiful Chaos" المقرر إصداره الشهر القادم.

وإلى جانب هاتين الفرقتين، ضمت القائمة أيضا أسماء فنانين صاعدين آخرين مثل المغني وكاتب الأغاني ديفيد d4vd، الذي سيقيم أول حفل له في كوريا الجنوبية في نوفمبر القادم، والمغنية وكاتبة الأغاني جيسي ميرف، التي شاركت مؤخرا في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الأمريكي الشهير.