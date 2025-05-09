مؤسسة السياحة تنظم برنامجا للتعافي من أضرار حرائق الغابات

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قالت مؤسسة السياحة الكورية مؤخرا إنها تنظم حملة كبيرة تستهدف مساعدة المناطق المتضررة من حرائق الغابات على التعافي، وذلك حتى منتصف شهر يوليو القادم.

وتقع معظم المناطق المتضررة في مقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ. وتم إعداد هذه الحملة تحت شعار "السفر للمناطق المتضررة من حرائق الغابات لتقديم الدعم" بغية التأكيد على أن القيام بالسفر عبارة عن طريقة لمساعدة المناطق المتضررة على استعادة الحياة اليومية وتقاسم مشاعر المحبة.

وسوف تعمل مؤسسة السياحة على الترويج للوجهات السياحية الرئيسية في المناطق المتضررة، مثل قرية هاهوي في منطقة آن دونغ ومعبد سانغ كيه في منطقة هادونغ، إلى جانب توفير مزايا سفر خاصة مرتبطة بالحملة بما في ذلك بطاقات الإقامة السياحية الرقمية ومشروعات دعم إجازة العمال.

ومن المتوقع أن يتم التبرع بجزء من عائدات هذه الحملة إلى المناطق المتضررة من حرائق الغابات.