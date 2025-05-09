ساندويتشات البرغر تحظى بشعبية باعتبارها وجبة رخيصة في عصر ارتفاع الأسعار

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أصبحت ساندويتشات البرغر التي كانت تعتبر في السابق من الوجبات السريعة التي يتجنبها الناس، تكتسب شعبية متزايدة في عصر الأسعار المرتفعة.

ويبلغ سعر الساندويتش مع المشروبات حوالي 7 آلاف وون أي ما يعادل حوالي 5 دولارات، بينما تتجاوز أسعار الأطعمة الأخرى مستوى 10 آلاف وون.

ولهذا فقد تزايد عدد الكوريين الذين يبحثون عن "وجبة رخيصة" في ظل الركود الاقتصادي. كما أدى التناغم الغذائي لمكوناته من الخبز واللحوم والخضروات إلى انتعاش البرغر.

مثلا، الموظف "لي" الذي يعمل منذ 10 سنوات، بدأ مؤخرا في تناول البرغر على الغداء مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. وبما أنه يمكنه شراؤه بأقل من 10 آلاف وون، فهو أقل عبئا ماليا من الأطعمة الأخرى، وبما معدل دوران العملاء في مطاعم البرغر سريع، فلا يُضطرّ إلى الانتظار طويلا خلال ساعة الغداء المزدحمة.

وقال السيد لي إن سعر ساندويتش البرغر ارتفع بشكل أقل نسبيا بالمقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويمكنه تناوله بمفرده بسهولة، لذلك فهو يتناوله كثيرا هذه الأيام. وهكذا مع زيادة الذين يتناولون البرغر، حققت شركات البرغر الرئيسية نموا كبيرا ومستمرا في العام الماضي.

فعلي سبيل المثال، سجلت شركة ماكدونالدز كوريا أعلى مبيعات لها على الإطلاق في العام الماضي بتريليون و250 مليار وون، بزيادة بلغت حوالي 12 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.

كما بلغت مبيعات شركة لوتيريا 995 مليار وون في العام الماضي بزيادة بلغت حوالي 8%، بينما وصلت مبيعات شركة برغركينغ كوريا إلى 793 مليار وون لتسجل زيادة بنسبة 6% خلال نفس الفترة.

ويرجع السبب في تقدم شركات البرغر أولا وقبل كل شيء إلى توجه الكوريين نحو شراء "وجبات رخيصة" في عصر الأسعار المرتفعة.

بالفعل، حيث ترتفع أسعار المطاعم باستمرار لدرجة ظهور مصطلح جديد، هو: "تضخم الغداء". ولكن يمكن في مطاعم البرغر تناول قائمة طعام محددة تتضمن مشروبا مقابل أقل من 10 آلاف وون.

وقال مسؤول يشتغلون في صناعة المطاعم إن تصنيع البرغر سهل نسبيا، حيث يمكن صنعه باستخدام مكونات مماثلة بكميات كبيرة، مما يخفض من سعر الوحدة.

كما تم تسليط الضوء على الجوانب الغذائية للبرغر، مما أضاف إلى شعبيته الأخيرة. ففي الماضي، كان يعتبر ضمن الوجبات السريعة ومرادفا للطعام السيئ، لكن تركيبة البرغر، وهي مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات، جذبت انتباه الجمهور وأصبحت تُعرف بين المستهلكين المهتمين بالبروتين والقيمة الغذائية بأنها "طعامٌ مغذٍ بشكل مدهش".

وقال المسؤول إن الفكرة مفادها أن تناول البرغر صحي بشرط تجنب البطاطس المقلية، وقد انتشر ذلك بين الناس حيث اكتسبت قوائم الطعام التي تجمع بين البرغر والمشروبات الخالية من السكريات شعبية كبيرة كطعام صحي".

وقالت "لي اون هي 이은희" البروفسورة الفخرية لعلوم المستهلك في جامعة "إين ها"، إن الوعي بأهمية تناول البروتين انتشر ليس فقط بين جيل الشباب ولكن أيضا بين جيل كبار السن، وبالتالي يكتسب البرغر الذي يسمح للناس باستهلاك اللحوم بسعر رخيص اهتماما هذه الأيام.