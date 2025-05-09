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قال المتحف الوطني الكوري أمس إن قاعة "يو كيل جون" الكورية في متحف "بيبودي إسكس"، وهو أقدم متحف في الولايات المتحدة، قد أعيد افتتاحها بعد تجديدها.

ووفقا للمتحف الوطني الكوري، تبلغ مساحة القاعة 232 مترا مربعا، وقد تم استخدام ميزانية المتحف الخاص للمشروع، بينما أشرف المتحف الوطني الكوري على تنظيم المعروضات.

وسُميت القاعة على اسم "يو كيل جون"، وهو أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الكورية إلى الولايات المتحدة وأول طالب كوري يدرس في الخارج، وذلك بسبب العلاقة بينه وبين "إدوارد مورس " من معهد بيبودي للعلوم، وهو سلف هذا المتحف، والتي كانت نقطة البداية لإنشاء القاعة الكورية.

فقد قدّم يو كيل جون المشورة بشأن الآثار الكورية التي اشتراها أمين المتحف مورس، واختار الدراسة في الولايات المتحدة بناء على توصية مورس.

وتَعرض القاعة الكورية التي أعيد افتتاحها حديثا حوالي 100 قطعة، تتراوح بين الأدوات اليومية الكورية من القرن التاسع عشر إلى الأعمال الفنية الكورية المعاصرة من القرن الحادي والعشرين.

وتشمل معروضاتها قبعة رجالية غربية مصنوعة من شعر الخيل، قدمها بيرسيفال، مؤلف كتاب "كوريا، أرض الصباح الهادئ"، وآلات موسيقية للعازفين الملكيين، وصورا خاصة بالتاريخ الدبلوماسي بين كوريا والولايات المتحدة.

كما تعرض القاعة الكورية أيضا 10 أعمال لفنانين كوريين أمريكيين، مثل بيك نام جون ، وجونغ يون دو ، وديفيد جونغ، والتي اقتناها المتحف من ميزانيته الخاصة منذ عام 2023.

وقد حضر حفل إعادة الافتتاح كل من "كيم جيه هونغ" مدير المتحف الوطني الكوري، والقنصل العام كيم جيه هوي من القنصلية العامة في بوسطن، بالإضافة إلى مسؤولين من المتحف وشخصيات ثقافية من المجتمع المحلي.

وأعرب القنصل العام كيم في كلمة تهنئة عن سعادته بإعادة افتتاح القاعة الكورية بعد 30 عاما من إقامة معرض خاص لمقتنيات متحف بيبودي إسكس في المتحف الوطني الكوري عام 1994، وذلك بفضل التخطيط المنسق من قبل أمناء المتحف بدعم من المتحف الوطني الكوري.

كما أعرب عن أمله في أن يتعرف المزيد من الناس على تاريخ وفن كوريا، وأن يتعمق التبادل الثقافي بين البلدين.