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رفع الألبوم الجديد للمغنية آيو، "Flower Bookmark 3"، من سقف التوقعات لعودتها بعد الكشف عن قائمة أغانيه وفعاليات ما قبل الإصدار.

وفي منتصف ليلة 21 مايو، كشفت شركة EDAM Entertainment عن مقطع فيديو لقائمة أغاني ألبوم "Flower Bookmark 3" الخاص بآيو، وذلك عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب. ويعرض الفيديو جهاز كمبيوتر قديما يُثير مشاعر الحنين، حيث تظهر على شاشته عبارة "Flower Bookmark Three-e!" قبل أن تُعرض كل أغنية تباعا. وقد أعادت الخطوط القديمة والشاشة والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى أيقونة الساعة الرملية التي تظهر في أثناء التحميل، إحياء سحر الماضي بشكل مثالي.

ووفقا للفيديو الذي تم الكشف عنه، يتضمن الألبوم ست أغنيات، بما في ذلك الأغنية الرئيسية"Never Ending Story" ، بالإضافة إلى"Red Sneakers"، "October 4th"، "Last Scene"، "Beauty"، و"Square Dream". ومما زاد من حماس محبي الموسيقى تضمين مقاطع من الأغاني الأصلية لكل مقطع صوتي في الفيديو.

كما لاقت فعالية خدمة الرد الصوتي التفاعلي (ARS)، التي انطلقت في العشرين من الشهر الجاري، استجابة حماسية، حيث تُقدم هذه الفعالية الخاصة بألبوم "Flower Bookmark 3" مفهوم المكالمات الجماعية، من خلال إتاحة الفرصة للمتصلين على الرقم 1660-0527 للاستماع إلى صوت آيو، كما لو كانوا يتحدثون معها مباشرة. ومن خلال اتباع التعليمات، يمكن للمتصلين اختيار رقم للاستماع إلى مقطع من إحدى أغاني الألبوم بصوت آيو.

وقد شهدت هذه الفعالية، التي تستمر حتى يوم 27، إقبالا هائلا، حيث سجلت حوالي 15 ألف مكالمة في الساعة الأولى من إطلاقها في منتصف ليلة 20 مايو، مما أدى إلى صعوبة في الاتصال بسبب تجاوز عدد المتصلين بشكل متزامن. وبعد مرور حوالي 12 ساعة فقط، تجاوز عدد المكالمات 100 ألف مكالمة، حيث حصدت فعالية ARS هذه، التي تمنح تجربة التحدث مباشرة مع آيو، رد فعل هائلا وتفاعلا كبيرا في مختلف المنتديات.

ومن المقرر أن يصدر ألبوم آيو المعاد إنتاجه "Flower Bookmark 3" في 27 مايو، الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا، عبر مواقع الموسيقى المختلفة.