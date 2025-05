توايس تحتفل بذكراها العاشرة بالإعلان عن ألبومها الكامل الرابع

ⓒ JYP Entertainment

أعلنت شركة JYP إنترتينمنت يوم 21 مايو أن فرقة الفتيات توايس TWICE ستصدر ألبومها الكامل الرابع "THIS IS FOR" في 11 يوليو.

ونشرت JYP إنترتينمنت الخبر ومقطع فيديو ذا صلة بإصدار الألبوم الرابع عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الفيديو، تظهر العضوات التسع بتقنية اللقطة الواحدة، مع التركيز على الكلمة الرئيسية "FOUR". الجدير بالذكر أن هذا الألبوم يأتي بعد مرور 3 سنوات و8 أشهر منذ إصدار توايس لألبومها الثالث في نوفمبر 2021.

وترسمت الفرقة قبل 10 سنوات، في أكتوبر 2015، وسرعان ما حققت شهرة واسعة كفرقة فتيات من الجيل الثالث في الكيبوب، وذلك بفضل أغانيها الناجحة مثل "Cheer Up" و"TT" و"LIKEY" و"?What is Love". وفي العام الماضي، وصل ألبومها المصغر الثالث عشر "With YOU-th" إلى صدارة قائمة بيلبورد 200 الرئيسية للألبومات في الولايات المتحدة.

وسوف تستمر توايس في أنشطتها العالمية بعد إصدار ألبومها الجديد في يوليو، حيث تظهر كفرقة رئيسية في مهرجان الموسيقى الكبير 'لولابالوزا شيكاغو' الذي سيقام في شيكاغو بالولايات المتحدة يوم 2 أغسطس.