جيهوب يظهر على غلاف مجلة بيلبورد الأمريكية

ⓒ Billboard

أفادت شركة بيغ هيت ميوزيك يوم 21 مايو بأن جيهوب، عضو فرقة بي تي إس، قد تصدر غلاف عدد مايو من مجلة "بيلبورد" الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، حيث قدمت المجلة جيهوب قائلة: "لطالما حظي جيهوب باهتمام كبير بفضل حضوره الطاغي على المسرح وعروضه الجذابة، وقد لعب دورا محوريا في نمو بي تي إس كنجوم عالميين".

ويُعد جيهوب ثاني فنان كيبوب كوري جنوبي منفرد يظهر على غلاف مجلة بيلبورد، وذلك بعد المغني ساي في عام 2012. يُذكر أن فرقة بي تي إس، التي ينتمي إليها جيهوب، كانت قد ظهرت على غلاف العدد الخاص لعام 2018 وعدد أغسطس 2021.

وفي مقابلته مع مجلة بيلبورد، صرح جيهوب قائلا: "أتمنى أن تصبح موسيقاي طاقة إيجابية لشخص ما، تماما كما استلهمت من الفنانين الذين أحببتهم في صغري". وأضاف: "أرغب في الاستمرار في النمو كفنان ينشر النور والشجاعة أينما كان."

وعن جولته العالمية المنفردة الناجحة في الملاعب، علّق جيهوب قائلا: "بصفتي عضوا في بي تي إس، قدمت عروضا في العديد من الملاعب، ولكن هذه المرة كان عليّ أن أتحمل المسؤولية بمفردي". واسترجع ذكرياته بالقول: "لقد ترك لي التغلب على تلك الطاقة والعبء معنى كبيرا."

وبخصوص أغنيتيه "Sweet Dreams" و"MONA LISA" اللتين صدرتا هذا العام، قال جيهوب: "كلتا الأغنيتين يمكن للجمهور التعاطف معهما بسهولة، وهما جزء من عالمي الموسيقي المتوسع الذي أبنيه. هذه مجرد البداية، وسأقدم المزيد من التجارب الموسيقية."

وسوف يستمر جيهوب في جولته العالمية يومي 24 و25 مايو في تايبيه في تايوان.