مواقع التراث الثقافي والطبيعي لليونسكو في كوريا الشمالية

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عندما يسمع الناس كلمة "يونسكو"، غالبا ما يتبادر إلى أذهانهم على الفور مصطلح "التراث العالمي". تحدد منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، يونسكو، بعناية المواقع ذات الأهمية الثقافية والطبيعية في جميع أنحاء العالم، وتحافظ عليها كتراث يخص البشرية جمعاء. ومن المثير للاهتمام أن كوريا الشمالية لديها أيضا بعض الممتلكات المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فما هي مواقع التراث العالمي في كوريا الشمالية؟ وما الذي يحفزها على السعي إلى الحصول على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي؟





تشكَّل جبل "بيكدو" في كوريا الشمالية بسبب الأنشطة البركانية المكثفة على مدى فترة طويلة من الزمن. يتميز هذا الجبل بأنه أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى جماله الطبيعي الأخاذ.





تُعرف بحيرة فوهة البركان "تشون جي"، التي تقع على قمة الجبل، بأنها أعلى بحيرة بركانية في العالم. والجدير بالذكر أن القسم الكوري الشمالي من جبل "بيكدو" قد تم تصنيفه مؤخرا كمحمية جيولوجية عالمية لليونسكو.





جون يونغ صُن 전영선" الأستاذ بمعهد العلوم الإنسانية والتوحيد بجامعة "كونكوك":

في 10 أبريل، منح المجلس التنفيذي لليونسكو جبل "بيكدو" في كوريا الشمالية رسميا صفة المحمية الجيولوجية العالمية. وفي العام الماضي، تم الاعتراف بالجانب الصيني من الجبل أيضا تحت اسمه الصيني، وهو "تشانغ بيه شان". والآن، تم تصنيف الجبل بأكمله كمحمية جيولوجية عالمية. ووفقا لمجلس المحميات الجيولوجية العالمية التابع لليونسكو، يتميز ذلك الجبل بإرث جيولوجي رائع، مع مناظر طبيعية خلابة شكلتها الانفجارات البركانية وعوامل التعرية الجليدية. وقد أشار المجلس بوجه خاص إلى الوديان المقعرة المنحوتة بفعل التعرية الجليدية باعتبارها سمة جيولوجية مهمة. ولفت المجلس الانتباه أيضا إلى البحيرة البركانية على الجبل، وسرد الرواية التاريخية للثورة البركانية الألفية التي وقعت في حوالي سنة 1000 ميلادية. وبالإضافة إلى ذلك، قال المجلس إن جبل "بيكدو" يعتبر بركانا نشطا، مع احتمال كبير لحدوث ثورات بركانية في المستقبل.





يقع جبل "بيكدو" على الحدود بين بلدة "سام جي يون" في مقاطعة "ريانغ كانغ" الكورية الشمالية ومقاطعة "جيلين" الصينية. وفي أعقاب توقيع معاهدة الحدود بين الصين وكوريا الشمالية في ستينيات القرن الماضي، تم تقسيم الجبل بينهما. وقدمت كوريا الشمالية طلبا للحصول على تسمية المحمية الجيولوجية العالمية لجبل "بيكدو" في عام 2019، أي قبل الصين. ولكن تم إدراج الجزء الصيني من الجبل أولا في عام 2024. ومع حصول الجانب الكوري الشمالي على الاعتراف الشهر الماضي فقط، تم الآن تصنيف المنطقة الجبلية بأكملها رسميا كمحمية جيولوجية عالمية لليونسكو. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مكان في كوريا الشمالية كمحمية جيولوجية عالمية.





حصلت كوريا الشمالية على عضوية اليونسكو في عام 1974، وانضمت إلى اتفاقية التراث العالمي في عام 1998. وبعد ذلك، نجحت في الحصول على الاعتراف بموقعين لديها ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي.





حصل مجمع مقابر "كوغوريو" على مكانته في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2004، تقديرا لهندسته المعمارية الفريدة من نوعها وأهميته التاريخية والثقافية العميقة. وبعد 9 سنوات، حصلت كوريا الشمالية على اعتراف بثاني موقع لديها ضمن التراث العالمي.





صُنفت تلك المواقع ضمن مواقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2013. وتتألف المعالم والمواقع التاريخية في "كيسونغ" من 12 موقعا منفصلا، بما في ذلك قصر "مان وول ديه" الأثري وجسر "سون جوك" وآثار "بيو تشونغ"، التي توضح تاريخ وثقافة مملكة "كوريو". وبتشجيع من هذه الإنجازات الثقافية، أصبحت كوريا الشمالية بعد ذلك نشطة في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي على حد سواء.





"جون يونغ صُن 전영선":

منذ تولي "كيم جونغ أون" السلطة في عام 2012، كثفت كوريا الشمالية جهودها لحماية التراث الثقافي غير المادي. وقبل ذلك، ركزت سياسة الحفاظ على التراث الثقافي فيها غالبا على الممتلكات الثقافية الملموسة، مع تقديم العناصر غير المادية في المقام الأول. ولكن في ظل حكم الزعيم الحالي، اتبعت كوريا الشمالية نهجا أكثر شمولا، حيث عملت في الوقت نفسه على استعادة الأشكال الثقافية الأصلية مع تكييفها مع السياقات المعاصرة. وقد بدأت في تسجيل الممتلكات الثقافية غير المادية الرئيسية على المستوى الوطني بصورة منهجية، تحت اسم "التراث الثقافي غير المادي". وفي عام 2012، سنّت قانونا لحماية التراث الثقافي، يتضمن بندا محددا ينص على بذل جهود لتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي لليونسكو.





أصدرت كوريا الشمالية قانون حماية التراث الثقافي في عام 2012، بعد فترة وجيزة من تولي "كيم جونغ أون" القيادة، وأقرت رسميا مصطلح "التراث الثقافي غير المادي" لتسمية الممتلكات الثقافية غير الملموسة. وبموجب هذا القانون، تم تسجيل العديد من العناصر الثقافية على أنها "تراث ثقافي غير مادي"، بما في ذلك أغنية "آريرانغ" الشعبية، وعادات صنع الكيمتشي، وعادات ارتداء الزي الكوري التقليدي.





سعت كوريا الشمالية جاهدة للحصول على الاعتراف من اليونسكو، مع تسليط وسائل الإعلام المحلية الضوء على التراث الثقافي غير المادي. ونتيجة لذلك، تم في عام 2014 إدراج عنصر ثقافي كوري شمالي لأول مرة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.





"جون يونغ صُن 전영선":

أصبحت أغنية "آريرانغ" أول عنصر كوري شمالي يُدرج في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وفي ذلك الوقت، أكدت كوريا الشمالية أن "آريرانغ" هي أغنية شعبية تجسد روح الشعب الكوري، وقد توارثتها الأجيال حتى يومنا هذا. وفي عام 2015، أضافت كوريا الشمالية صناعة الكيمتشي إلى القائمة. وفيما يتعلق بمصارعة "سي رُم" الكورية، قدمت كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في البداية طلبين منفصلين، لكن اليونسكو اقترحت إدراجها بالاشتراك بينهما. وقبل البلدان الاقتراح، مما أدى إلى اعتراف مشترك في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وفي عام 2022، قدمت كوريا الشمالية طلبا لإدراج العرف المرتبط بالمعكرونة الباردة في بيونغ يانغ، والذي يشمل الطبق نفسه وأيضا التجربة الثقافية الكاملة للاستمتاع بالمعكرونة الباردة.





بدءا من عام 2014 مع إدراج أغنية "آريرانغ"، ثم صناعة الكيمتشي في عام 2015، ثم مصارعة "سي رُم" في عام 2018، والمعكرونة الباردة في عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية تضيف تدريجيا ممارسات ثقافية مختلفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. وفي العام الماضي، أضيفت عادة ارتداء الزي الكوري التقليدي إلى القائمة. وبإضافة عادة الملابس التقليدية إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، تكون كوريا الشمالية قد وسعت نطاق تمثيلها إلى 5 عناصر.





في خطاب ألقاه "كيم جونغ أون" خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال في عام 2014، أكد على ضرورة الاستمرار في تسجيل التراث المادي وغير المادي والطبيعي المتميز لدى كوريا الشمالية ضمن قائمة التراث العالمي. وبناء على توجيهاته، قامت كوريا الشمالية بمراجعة قانون حماية التراث الوطني لتوسيع التعريف القانوني ليشمل مختلف المعالم الطبيعية، بما في ذلك الجبال والبحيرات والكهوف وغيرها، مما مهّد الطريق أمام التوثيق المنهجي والاعتراف بموارد التراث الطبيعي لديها.





باعتباره أحد أشهر ستة جبال في كوريا الشمالية، حصل جبل "تشيل بو" على وضع محمية المحيط الحيوي لدى اليونسكو في عام 2014، وتبعه جبل "كوم كانغ" في عام 2018. كما تم تصنيف "مون دوك" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" و"راسون" في مقاطعة شمال "هام كيونغ" على أنها ضمن الأراضي الرطبة حسب اتفاقية "رامسار"، حيث تضم موائل مهمة للطيور المائية والأنواع النباتية والحيوانية النادرة. ولكن لماذا تعزز كوريا الشمالية جهودها تجاه التنقيب عن الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها؟





"جون يونغ صُن 전영선":

كان أحد التحولات الرئيسية في عهد "كيم جونغ أون" هو تركيز النظام المتزايد على تعزيز السياحة وتجميل صورته الوطنية. وتدرك كوريا الشمالية حاليا أن الإمكانات الاقتصادية تتجاوز التصنيع التقليدي وتتطلب جهودا مدروسة لتحسين سمعتها. وفي حين أن المواقع التاريخية تحمل بالتأكيد بعض القيمة السياحية، فقد برزت الموارد البيئية لديها كأحد الأصول الواعدة بصورة خاصة. تهدف الدولة الشيوعية لتصوير نفسها كدولة طبيعية وخلق فرص اقتصادية من خلال السياحة. وعلى الصعيد المحلي، يخدم هذا النهج أغراضا متعددة، مثل ربط جهود الحفاظ على البيئة بالمشاعر القومية وتعزيز تقديس شخصية الزعيم. ومع وضع هذه الأغراض المختلفة في الاعتبار، تولي كوريا الشمالية اهتماما كبيرا بمواقع التراث الثقافي والطبيعي.





من خلال سعيها للحصول على اعتراف اليونسكو بمواقع التراث الثقافي والطبيعي، يبدو أن كوريا الشمالية تعمل على التحرر من عزلتها الدبلوماسية وإبراز صورة الدولة الطبيعية. ويشير بعض المحللين إلى أن سعي كوريا الشمالية للحصول على اعتراف اليونسكو يهدف إلى بث حياة جديدة في قطاع السياحة، وهي أولوية طالما سلط نظام "كيم جونغ أون" الضوء عليها. فالسياحة البيئية لا تتطلب استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، ويمكن أن تكون نموذجا مثاليا للأعمال السياحية في كوريا الشمالية ذات الموارد المحدودة. وإذا ظلت كوريا الشمالية تركز على مواقع التراث الثقافي والطبيعي، فمن المحتمل أن تنشأ فرص للتعاون بين الكوريتين.





"جون يونغ صُن 전영선":

كان من السهل نسبيا على كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إيجاد أرضية مشتركة بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي على المستوى الدولي. في الواقع، دعمت كوريا الجنوبية بنشاط جهود الحفاظ على مقابر "كوغوريو". ويتماشى هذا النوع من الدعم مع الشعور العام في كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية منقسمتان في الوقت الحاضر، إلا أن تراثهما الوطني سيصبح في نهاية المطاف إرثا موحدا بعد إعادة التوحيد، مما يجعل الحفاظ عليه أولى من تدميره. ويقود المجتمع الدولي إلى حد كبير مثل هذه المبادرات، بدلا من المواجهة المباشرة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. وبالنظر إلى ذلك، قد يتعاون الجانبان بسهولة نسبيا في هذا المجال، طالما أن هناك تفهما عاطفيا بين الجمهور.





بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بالفعل روابط ثقافية. وخلال الفترة الوجيزة من تحسن العلاقات بين الكوريتين في عام 2018، تم الاعتراف بالمصارعة التقليدية "سي رُم" من قبل اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي للبشرية باسم كل من الكوريتين. وإذا استطاع الجانبان إعادة إحياء روح التعاون والتفاهم المتبادل التي أظهراها سابقا، فمن المؤكد أنهما سينجحان في الحفاظ على تقاليدهما الثقافية المشتركة وإثرائها.