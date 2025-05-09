الدكتورة رشيدة بنعبو: أحب التحديات

الدكتورة/ رشيدة بنعبو، من المملكة المغربية، الأستاذة في جامعة جوسون في كوانغ جو، هي أول أستاذة عربية في كوريا متخصصة في الهندسة الحضرية المعمارية وتصميم المدن، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إن سر تفوق المغاربة في الخارج هو العمل الجدي وبإتقان، وهو ما تتبعه شخصيا في كل ما تفعله في حياتها.









وتقول الدكتور رشيدة إن تصميم وشكل المباني تغير تاريخيا ليتحول من التركيز على الجمال إلى أن يكون أكثر عملية من حيث البيئة والطاقة، مؤكدة على أن المدينة المستقبلية لابد وأن تكون خضراء، وأن تكون الخدمات فيها متاحة لأي شخص، وعلى بُعد لا يزيد عن 15 دقيقة. وتتحدث الدكتورة رشيدة أيضا عن مضمون رسالتها للدكتوراه التي اتضح من خلالها أن الناس يشعرون بأفضل راحة في المناطق التي توجد فيها مساحات خضراء، وبناء على نتائج رسالتها تمت إقامة أول مركز كوري للبيانات ذات الصلة.

وتقول إنها تحب التحديات، ولذلك قررت أن تدرس في كوريا وليس في أوربا، حيث كانت منطقة آسيا، وخاصة كوريا الجنوبية، بمثابة تحدٍ لها، وبالتالي حصلت على منحة لدراسة الدكتوراه في كوريا، ثم أصبحت أستاذة في جامعة جوسون.





وعن خططها المستقبلية، تقول الدكتورة رشيدة إنها تسعى إلى إقامة علاقات بين كوريا، التي تتميز بالتقنيات المتقدمة، والدول العربية، التي تتميز بتاريخ عريق في المعمار، وهو ما سيؤدي إلى توفير تصميمات معمارية موافقة للعصر الحديث وملائمة للبيئة.

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