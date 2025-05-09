السفارة العمانية تزرع شجرة لبان وزهورا في حديقة سيول للنباتات

ⓒ Foreign Ministry of the Sultanate of Oman

ⓒ Foreign Ministry of the Sultanate of Oman

ⓒ Foreign Ministry of the Sultanate of Oman

نظمت السفارة العُمانية في كوريا الجنوبية حفلا يوم الاثنين الماضي لزراعة شجرة لبان ووردة السلطان قابوس، ووردة السلطان هيثم، ووردة السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، في حديقة سيول للنباتات.

وجاء تنظيم هذا الحفل في إطار جهود السفارة العمانية الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي والبيئي بين سطلة عمان وكوريا الجنوبية، وتسليط الضوء على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.

وشهدت المناسبة حضور العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين الذين شاركوا في زراعة الأشجار، وفي مقدمتهم "كيم هيونغ دونغ" عضو البرلمان ونائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية العمانية، و"تشونغ كوانغ يونغ" مدير إدارة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكورية، و"كيم تشانغ مو" رئيس الجمعية الكورية العربية، ومديرة حديقة سيول للنباتات، وعدد من السفراء المعتمدين في كوريا.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب السفير العماني لدى سيول "زكريا بن حمد هلال السعدي" عن شكره للضيوف لحضورهم هذه المناسبة، وأشار إلى أن هذه الفعالية كانت مقررة العام الماضي احتفالا بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عمان وكوريا، ولكن حالت إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بالنباتات دون تنفيذ الحدث في وقته.

وأعرب عن تقديره لوكالة الحجر الصحي والنباتي في كوريا الجنوبية، وحديقة سيول النباتية، وإدارة شؤون البلاط السلطاني في عمان، على تعاونهم في تحقيق هذا الحدث.

وأكد سعادة السفير على أهمية هذه المناسبة، واصفا إياها بأنها تجسد قيم التعاون والحوار الحضاري. وقال إن زراعة هذه الأشجار والزهور ليست مجرد فعل رمزي، بل تعكس التزامنا بالحفاظ على التراث الطبيعي والتاريخي لسلطنة عمان.

وأشاد سعادته بالروابط بين البلدين التي يرجع تاريخها إلى عهد مملكة شيلا الكورية القديمة، مشيرا إلى وجود بقايا من اللبان العماني عمرها أكثر من ألف عام في معبد في مدينة كيونغ جو الكورية، وهو خير دليل على عمق التبادل التاريخي والتجاري بين عمان وكوريا.

ومن جانبها، أعربت مديرة حديقة سيول النباتية عن امتنانها لجهود السفارة العمانية، مشيدة بالمبادرة التي تقدم رموزا متجذرة في التراث العماني، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في العناية بهذه النباتات لضمان نموها الصحي في الحدائق الكورية.

ويؤكد هذا الحدث التزام سلطنة عُمان بتعزيز الحوار الحضاري والتعاون البيئي من خلال مبادرات خلاقة تسلط الضوء على كنوزها الطبيعية القيمة، كما يشير إلى عمق التواصل الحضاري والتاريخي بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا منذ ألف عام.