كوريا الجنوبية تعزز برامجها السياحية لجذب المزيد من القطريين

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عززت كوريا الجنوبية برامجها السياحية لجذب السياح القطريين وتقديم كل التسهيلات لإقامة جميلة لا تُنسى تتوفر فيها كل متطلبات السياحة الراقية من فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم والجولات الخاصة المصحوبة بمرشدين إلى المنتجعات الصحية الحصرية.

وتحتضن كوريا الجنوبية منتجعات صحية توفر للسياح ملاذا مثاليا للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية، حيث تقدم علاجات فاخرة، وعلاجات متطورة للعناية بالبشرة، وتجارب الساونا الحرارية التقليدية "جيم جيل بانغ".

ويمكن للزوار استكشاف علاجات "هان بانغ"، وهو الطب الكوري التقليدي بالأعشاب، وحجز منتجعات صحية حصرية في جزيرة جيجو، وأيضا تجربة الإقامة في المعابد، والتي تركز على اليقظة والاسترخاء.

وتعتبر كوريا الجنوبية الوجهة الأمثل للباحثين عن الفخامة والمسافرين الأثرياء، بمن في ذلك السياح القطريون، بفضل سهولة الوصول وكرم الضيافة، ورفاهية الحياة في الفنادق الفاخرة الشهيرة، بما في ذلك فندق شيلا، وفندق سيغنيال في برج لوتي وورلد في سيول.

وتحرص مؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية على تعريف المسافرين القطريين بالمعلومات الثقافية عن السياحة في كوريا الجنوبية، وكيفية الاستمتاع بما تنفرد به من مزايا جاذبة تصنع لهم تجربة لا تنسى.

وسواء كانت رحلة فاخرة، أو ملاذا صحيا، أو تجربة ثقافية حصرية، تقدم كوريا الجنوبية فرص سفر فاخرة لا مثيل لها للزوار القطريين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة تنمية السياحة الكورية كانت قد بدأت عملها في السوق القطرية منذ بداية هذا العام من خلال افتتاح مكتب تمثيلي لها في العاصمة القطرية الدوحة، عبر شركة "كلافيجر" الشرق الأوسط، بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة.