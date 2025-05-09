كوريا الجنوبية تنقل خبراتها في مكافحة الفساد إلى دول شمال إفريقيا

ⓒ ACRC

أعلنت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا الجنوبية أنها ستقوم بنقل الخبرات المتعلقة بالسياسات والأنظمة الكورية الرائدة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك نظام تقييم النزاهة الشاملة للمؤسسات العامة، ومنصة بوابة الشفافية الإلكترونية، إلى دول شمال إفريقيا.

وأطلقت أكاديمية النزاهة التابعة للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية يوم الثلاثاء الماضي أول دورة تدريبية خاصة بتعزيز القدرات على مكافحة الفساد.

وسوف يستمر انعقاد هذه الدورة التدريبية لمدة 9 أيام حتى يوم الثامن والعشرين من مايو، بمشاركة 15 مسؤولا حكوميا من 3 مؤسسات رئيسية لمكافحة الفساد في دول شمال إفريقيا، وهي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، ومكتب رئيس الوزراء في تونس.

ويتركز محتوى الدورة التدريبية على السياسات الكورية النموذجية في مجال مكافحة الفساد، والتي حظيت باعتراف دولي، بما في ذلك نظام تقييم النزاهة الشاملة للمؤسسات العامة، والذي فاز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في عام 2012، ونظام تقييم تأثير الفساد، ونظام حماية المبلغين عن الفساد.

كما تشمل الدورة أيضا تدريبات مكثفة على المجالات الضعيفة في مكافحة الفساد في الدول النامية، بما في ذلك إجراءات التبليغ عن الفساد باستخدام نظام بوابة النزاهة الإلكترونية، وتقنيات التحقيق في قضايا الفساد، وأساليب التدقيق في مجالات العقود العامة والمشتريات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا الجنوبية تقوم بتنظيم دورات تدريبية بشأن مكافحة الفساد منذ عام 2013 ضمن برامج المساعدات الإنمائية الرسمية.

وقد شارك في هذه الدورات التدريبية أكثر من 400 موظف حكومي من 72 دولة، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في النموذج الكوري للحوكمة والنزاهة.

وتحظى السياسات الكورية في مجال مكافحة الفساد باهتمام دولي كبير، خاصة بعد أن ارتفع تصنيف كوريا الجنوبية في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة الثانية والخمسين على مستوى العالم في عام 2016 إلى المرتبة الثلاثين في عام 2024.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة الكورية لمكافحة الفساد والحقوق المدنية بتوسيع نطاق برامجها التدريبية لتشمل لغات متعددة، حيث أطلقت برنامجا باللغة الروسية في عام 2020، وباللغة الفرنسية في عام 2023، وباللغة الإسبانية في العام الماضي.

ومن جهة ثانية، تم التوقيع يوم الثالث عشر من مايو على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب، ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا الجنوبية.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون والمشاركة بين الطرفين في مجال تعزيز الأخلاقيات والوقاية من الفساد طبقا لقوانينهما الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ويأتي هذا التوقيع تجسيدا لقناعة الطرفين بالخطر الذي يشكله الفساد على تقدم المجتمعات وأمنها، وبضرورة تطوير التعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمكافحة الفساد وتعزيز القيم الأخلاقية والإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية والنزاهة.