ندوة حول التصنيع الكوري المصري في القاهرة

ⓒ KOTRA

نظمت السفارة الكورية في مصر، بالتعاون مع مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا"، ندوة في القاهرة يوم الرابع عشر من مايو حول مشاركة التصنيع بين كوريا ومصر لعام 2025.

وتم في هذه الندوة مناقشة ترسيخ أسس التعاون بين الشركات الكورية والجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الصناعات التحويلية في مصر، بهدف تعزيز النمو المشترك في بيئة التصنيع في كلا البلدين.

وشارك في الندوة أكثر من 60 ممثلا من مختلف الشركات الكورية، فيما تضمنت قائمة المشاركين المصريين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب الشركات الكبرى.

وفي كلمة ألقاها خلال الندوة، أكد السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" على أهمية هذا العام الذي يصادف الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأشار إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، قام البلدان بتطوير علاقات اقتصادية قوية في التجارة والاستثمار ومشروعات البنية التحتية، حيث يلعب التصنيع دورا محوريا في المشاركة الثنائية.

وأضاف السفير "كيم" أن الجمع بين إمكانات مصر كمركز تصنيع إقليمي والقدرة التنافسية التكنولوجية والصناعية الكورية، يمكن أن يؤدي إلى نموذج تعاون مفيد للطرفين.

كما أشار إلى أن الشركات الكورية العاملة حاليا في مصر تسهم بنشاط في النظام البيئي الصناعي المحلي من خلال التعاون مع الشركات المصرية. علاوة على ذلك، تبني الشركات المصرية الكبرى نماذج مشاركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة في التعاون الصناعي.

وأعرب السفير الكوري عن أمله في أن تؤدي الندوة التي ركزت على قطاعات واعدة، مثل صناعات السيارات والإلكترونيات ومعدات الطاقة والرعاية الصحية، إلى توسيع نطاق المنافع المتبادلة والنمو المستدام في قطاعات التصنيع في كلا البلدين.

ومتابعة للندوة: تقوم مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" بتنظيم فعالية لتوفيق الأعمال عبر الإنترنت لمدة أسبوعين من يوم الخامس عشر وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري، مما يتيح إجراء مشاورات فردية بين الشركات الكورية والمصرية لاستكشاف فرص ملموسة للتعاون في مجال التصنيع.