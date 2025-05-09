إقامة معرض لمشهد الفن الإبداعي المعاصر الكوري في أبوظبي

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تم إطلاق معرض فني بعنوان "الوسائط: كلنا دوائر مفتوحة"، يوم السادس عشر من مايو في "منارة السعديات" في أبوظبي، بالتعاون بين متحف سيول للفنون ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

ويضم المعرض الذي سيستمر حتى يوم الثلاثين من يونيو، 48 عملا فنيا لـ29 فنانا كوريا، ويسلط الضوء على تفاعل الفنانين في كوريا الجنوبية مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية العميقة التي شهدتها البلاد منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم عرض فني واسع النطاق مخصص للفن الكوري المعاصر في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض عددا من المقتنيات من متحف سيول للفنون، والتي تتيح للجمهور الإماراتي فرصة فريدة للتعرف على التجربة الفنية الكورية المعاصرة من منظور شامل وتاريخي.

ويعد هذا المعرض بداية للتعاون الذي يمتد 3 أعوام بين متحف سيول للفنون ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار التبادل الثقافي وتعزيز الحوار الفني بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.