حركة "سيه ما أول"، أو حركة القرية الجديدة، هي حركة قامت لتطوير الريف الكوري

(1) النشاط، الالتزام، التعاون

(2) هناك دائرة صفراء فوق خلفية خضراء، وبراعم خضراء أيضًا

(3) "ها قد دق جرس جديد، ها قد أشرق صباح جديد، هيا لننهض ونبني مدينتنا الجديدة"

ترى ما هو العامل المشترك بين النقاط الثلاث السابقة؟ الإجابة هي: حركة "سيه ما أول".

في بداية سبعينيات القرن الماضي، بدأت كوريا التركيز في تطوير اقتصادها اعتمادًا على أعمال الصناعة والتصدير، وهو ما زود فجوة الدخل بين المدن والقرى، وعانى الريف من التهميش نسبيًّا. ولكي تتمكن الحكومة من تحسين الظروف في الريف، وزعت الأسمنت على 34 ألف قرية بهدف المضي في أعمال التطوير، وكانت هذه هي بداية حركة "سيه ما أول"، وقد استغلت كل قرية الأسمنت المدعوم من الحكومة لبناء مبنى بلدية للقرية، واستخدموه أيضًا لتوسيع الطرق وتحسين المرافق. وكانت القرى التي تحقق نتائج واضحة في التطوير تحصل على دعم إضافي من الحكومة، وشكل هذا دافعًا لمزيد من التطوير.

اتساع نطاق حركة "سيه ما أول"

بدأت الحركة بهدف تطوير وتحسين الأحوال المعيشية في القرى، ولكنها تطورت لتشمل تطوير الوعي المجتمعي وزيادة الدخل أيضًا. فاستطاع الريف أن يحقق دخلًا يبلغ 85% من دخل المدن في عام 1975، بل ووصل الأمر إلى تجاوز الريف لدخل المدن في بعض الحالات. وبعد النجاح الملحوظ لحركة "سيه ما أول" في تطوير القرى، انتشرت الحركة في البيوت والشركات وحتى المدارس.





حركة "سيه ما أول" في عيون العالم

نظر العالم لحركة "سيه ما أول" الكورية نظرة إعجاب وتقدير، ولا تزال هناك وفود تزور كوريا لتتعلم من تجربتها في حركة "سيه ما أول"، وقد اختارتها الأمم المتحدة كنموذج ناجح لحركات التطوير التي نقلت بلادها من حال إلى حال.