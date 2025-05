ⓒ F&F Entertainment

تستعد فرقة AHOF لإطلاق أولى أغنياتها رسميا في يوليو القادم، وقد أكدت شركة F&F للترفيه في 22 مايو أن الفرقة حسمت موعد ترسيمها وهي حاليا في المراحل النهائية من الاستعدادات.

تجدر الإشارة إلى أن AHOF هي أول فرقة فتيان تابعة لشركة F&F للترفيه، وقد تشكلت بعد خوض منافسة شديدة في برنامج "Universe League" لقناة SBS. وهكذا، سيقف الأعضاء التسعة، الذين أظهروا إمكاناتهم الفنية بوضوح خلال هذا البرنامج التنافسي، كفريق واحد أمام الجمهور قريبا.

اسم الفرقة "AHOF" هو اختصار لعبارة "All-time Hall Of Famer"، ويعكس هذا الاسم طموح الأعضاء الجريء في دخول "قاعة مشاهير الكيبوب"، ويجسد بوضوح هدف الفريق المتمثل في أن يصبح "وجودا رمزيا" في سوق الكيبوب، متجاوزا مجرد الترسيم.

وحتى قبل الترسيم، هناك توقعات كبيرة تجاه AHOF، فقد تواصل أعضاء الفرقة مع المعجبين من أكثر من 200 دولة من خلال الكشف عن رحلة ترسيمهم عبر "Universe League". وبعد تشكيل الفرقة المرشحة للترسيم، افتتحوا قنواتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدؤوا في توسيع قاعدة معجبيهم بسرعة محليا ودوليا.

وقد حققت مقاطع الفيديو التي تم عرضها على المنصات الرئيسية مثل YouTube وInstagram و TikTokبالفعل عددا كبيرا من المشاهدات.

أما عن مهارات الفرقة، فقد تم إثباتها بالفعل، حيث خضع أعضاء AHOF لما مجموعه 5 مهام في برنامج البقاء على قيد الحياة، وصقلوا غناءهم وأداءهم وعملهم الجماعي بشكل متكامل. نظرا لأنهم فازوا في جميع العقبات التي تركز على المهارة بدلا من مجرد التنافس على الشعبية، ولذا فإن لقب "الصاعد المكتمل" لا يُعد مبالغة.

وتحظى الأغنية الرئيسية لترسيمهم، والتي يتوقع أن تترك انطباعا أوليا قويا لدى الجمهور، باهتمام كبير أيضا. وسوف يتولى El CAPITXN، الذي شارك في "Universe League"، إنتاج الأغنية الرئيسية لألبوم ترسيم الفرقة. وقد أثبت El CAPITXN قدراته الموسيقية من خلال إنتاج الأغاني الناجحة مثل أغنية "That That" لـ PSYو Suga من BTS، وأغنية التعاون "eight" لـ IUو Suga، بالإضافة إلى "WAY 4 LUV" لـ PLAVE.

بهذه الطريقة، ستخطو فرقة AHOF خطوتها الأولى في يوليو، مستندة إلى مهاراتها التنافسية وقاعدة جماهيرية قوية وإتقانها الموسيقي العالي. وينصب التركيز حاليا على تحركات AHOF المستقبلية، حيث ستبدأ الفرقة في مسيرتها الجادة نحو قمة الكيبوب.