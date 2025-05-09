فرقة مونستا إكس تفتتح متجرا مؤقتا احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لترسيمها

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ستفتتح فرقة MONSTA X متجرا مؤقتا خاصا احتفالا بالذكرى العاشرة لترسيمها.

وأعلنت وكالة Starship Entertainment مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لـ MONSTA Xعن صورة تشويقية لمتجر "MONOLOGUE" المؤقت الخاص بالذكرى العاشرة للترسيم.

وتجذب صور البولارويد للأعضاء في الصورة المنشورة الانتباه، حيث ستفتتح MONSTA X متجر "MONOLOGUE" المؤقت في هاب جونغ دونغ، مابو غو، سيول، لمدة أسبوعين من 29 مايو إلى 11 يونيو.

يُعد متجر "MONOLOGUE" المؤقت بمثابة مونولوغ MONSTA X الداخلي، ومساحة تحتوي على القصص التي كتبها كل من MONSTA X وناديهم الرسمي للمعجبين MONBEBE على مدار السنوات العشر الماضية.

وسيتم عرض صور لم يتم الكشف عنها سابقا وأزياء الأداء ومختلف المواد، تحت شعار "أكثر صور MONSTA X صدقا"، وسيتم تزيين المتجر ليتمكن المعجبون من استعادة الذكريات والتفكير في الوقت الذي قضوه مع MONSTA X.

وسيتم تشغيل هذا المتجر المؤقت بنظام الحجز المسبق عبر الإنترنت، حيث تم الانتهاء من حجز تذاكر الأسبوع الأول في الساعة 6 مساء يوم 23 مايو، ويمكن حجز تذاكر الأسبوع الثاني في الساعة 6 مساء يوم 30 مايو عبر b.stage.

تُسعد MONSTA X المعجبين بتقديم أخبار متنوعة أكثر من أي وقت مضى احتفالا بالذكرى العاشرة لترسيمها. فبعد عودة العضو هيون وون من الخدمة العسكرية في 13 مايو، اكتملت فرقة MONSTA X لأول مرة منذ سنوات. وقدمت الفرقة هدية خاصة للمعجبين بإصدار ألبوم إعادة التسجيل "NOW PROJECT vol.1" في يوم الذكرى العاشرة، ومؤخرا أعلنت عن حفل "CONNECT X" ومتجر "MONOLOGUE" المؤقت، مواصلة بذلك احتفالاتها الهادفة بالذكرى العاشرة. يتزايد الترقب لتحركات MONSTA X المستقبلية، حيث تفتح الفرقة فصلا جديدا باستئناف أنشطتها الجماعية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنشطتها الفردية.