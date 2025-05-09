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فاز RM عضو فرقة BTS بثلاث جوائز في حفل "جوائز شارك للفيديوهات الموسيقية" عن الفيديو الموسيقي لأغنيته الرئيسية "LOST!" من ألبومه المنفرد الثاني.

ووفقا للموقع الرسمي لجوائز شارك في 24 مايو، تم اختيار الفيديو الموسيقي لـ "LOST!" كفائز بثلاث جوائز هي: "أفضل فيديو موسيقي"، و"أفضل فيديو R&B/سول"، و"أفضل إخراج"، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن بالمملكة المتحدة يوم 22 مايو بالتوقيت المحلي.

كما فاز الفيديو الموسيقي لأغنية "Neva Play" لمغنية الراب الأمريكية ميغان ذا ستاليون، والتي شارك فيهاRM ، بجائزة "أفضل رسوم متحركة".

وتُعد جوائز شارك، التي تحتفل بعامها الثالث والستين هذا العام، حفلا لتكريم الأعمال الإبداعية في مجالات الإعلان والتصميم والأفلام القصيرة والفيديوهات الموسيقية.

ويُصور الفيديو الموسيقي لأغنية"LOST!" ، الذي صدر في مايو 2024، رحلة RM الممتعة للهروب من متاهة الأفكار. وقد حظي الفيديو باهتمام كبير بفضل ظهور أشياء مختلفة في كل زاوية، والإخراج الذي يغير حجم ونسبة المساحات بشكل غير منتظم.

وسبق أن فاز الفيديو الموسيقي بأربع جوائز في مهرجان سيسلوبي الدولي للأفلام في ألمانيا، بما في ذلك إخراج الفيديو الموسيقي، كما فاز بجوائز في حفل جوائز الفيديو الموسيقي البريطاني وجوائز أرو البريطانية.