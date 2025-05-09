من فصول دراسية مهجورة إلى مراكز حيوية

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تشهد كوريا الجنوبية انخفاضًا حادًا في أعداد الطلاب، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس في مناطق مختلفة. تثير هذه الظاهرة قلقًا متزايدًا، خاصة مع بطء وتيرة إعادة استخدام هذه المباني المهجورة، ما يترك العديد من المنشآت التعليمية مهملة وغير مستغلة.

وسط هذا التحدي، تبذل إدارة التعليم في مقاطعة تشنغ نام جهودًا ملحوظة لإحياء هذه المدارس المهجورة وتحويلها إلى أصول مجتمعية قيمة، وقد أطلقت الإدارة دعوة مفتوحة لجمع الأفكار والاقتراحات حول كيفية استغلال هذه الأماكن بشكل أفضل.

أحد الأمثلة الملهمة على هذا التحول هو تحويل مدرسة مهجورة إلى مقهى عصري وأنيق في تشنغ نام. هذا المقهى، الذي كان في السابق مركزًا للعلم، أصبح الآن وجهة سياحية شهيرة، ويستقطب الزوار بفضل تصميمه الجميل الذي حافظ على أرضية الفصول الدراسية القديمة ومزجها ببراعة مع النباتات الاستوائية، مما يضفي جوًا فريدًا.

بدأ هذا التحول عندما اشترى مجلس القرية المدرسة المهجورة وقام بتأجيرها لشاب محلي قبل أربع سنوات. بفضل تصميمه الجذاب، أصبح المقهى يمثل المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستقطب الزوار باستمرار. يشعر سكان المنطقة بسعادة لعودة الحيوية إلى قريتهم وتنظيم المكان وجماله، ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على المجتمعات المحلية.

وفي هونغ سونغ، تحولت مدرسة أخرى أغلقت أبوابها قبل ست سنوات إلى مركز للتعليم العملي في حالات الكوارث. يستقبل هذا المركز حوالي 10 آلاف زائر سنويًا، بمن في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والموظفون وسكان المنطقة، ليصبح مساحة تعليمية متكاملة تركز على التجربة. تؤكد هذه المبادرات أن الإبداع قادر على تحويل التحديات إلى فرص. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلا، حيث لم تجد جميع المدارس المهجورة طريقة لإعادة استخدامها. حاليًا، هناك 29 مدرسة مهجورة في مقاطعة تشنغ نام وحدها، منها 8 أغلقت أبوابها هذا العام.

مع توقعات بزيادة سريعة في عدد المدارس المهجورة بسبب تراجع أعداد الطلاب، قررت السلطات التعليمية جمع أفكار حول كيفية الاستفادة منها بشكل علني. يُعقد الأمل على أن يهتم المزيد من الأفراد والمؤسسات بهذه الأماكن المهملة لتحويلها إلى مواقع نابضة بالحياة تخدم السكان، مثل مواقع للنزهة للشركات، أو مخيمات، أو أماكن للتعلم الميداني، أو مواقع للمهرجانات، أو مسارح خارجية، مما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية.