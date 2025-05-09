واشنطن تلغي اعتماد طلاب هارفارد الأجانب: صدمة أكاديمية عالمية

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في الثاني والعشرين من هذا الشهر، انتشر خبر عاجل وصادم أحدث صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والطلابية، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وحول العالم. عبر الطلاب الأجانب عن ذهولهم الشديد بعدما اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء استثنائيا يمنعهم من الالتحاق بجامعة هارفارد. وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أجنبية أخرى في نفس اليوم، أبلغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية جامعة هارفارد بـ"الإلغاء الفوري لاعتماد برنامج الطلاب الأجانب والزوار لجامعة هارفارد". لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أضافت وزارة التعليم أن هارفارد لم تعد تستطيع تسجيل الطلاب الأجانب، كما سيخسر الطلاب الأجانب المسجلون حاليًا وضعهم القانوني ما لم ينتقلوا إلى جامعة أخرى، وهو قرار يحمل تبعات خطيرة على آلاف الطلاب.

ما يزيد الأمر صدمة هو إعلان إدارة ترامب عن خططها لتوسيع هذا الإجراء ليشمل جامعات أخرى غير هارفارد. وقد أكدت وزيرة الأمن الداخلي "كريستي نوم" لشبكة فوكس نيوز، ردًا على سؤال حول إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة لجامعات أخرى، قائلة: "بالطبع"، موضحة أن "هذا الإجراء له معنى تحذيري". وتُبرر هذه الخطوة الصارمة بـ"القضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي"، حيث زعمت الإدارة أن هارفارد سمحت بمثل هذه الأنشطة داخل حرمها الجامعي لفترة طويلة.

نتيجة لذلك، أصيب الطلاب الكوريون الدوليون بصدمة بالغة. ووفقا لإحصائيات جامعة هارفارد التي نقلتها نيويورك تايمز، يبلغ عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة للفترة 2024-2025 حوالي 6800 طالب، أي ما يقرب من 27% من إجمالي الطلاب، منهم 432 طالبًا كوريًا يمثلون حوالي 5%. في مجتمعات الطلاب الأجانب والمقاهي الإلكترونية وغيرها، لم يتمالك الطلاب أنفسهم من التعبير عن صدمتهم قائلين: "هل هذا يعقل؟" و "كيف يمكن أن يحدث هذا؟" وهم في حالة ذهول تام. وحتى الطلاب الذين يستعدون للالتحاق بالجامعات الأمريكية يشعرون بنفس القدر من الارتباك.

لم يقتصر الأمر على الطلاب الموجودين في الولايات المتحدة، ففي كوريا أيضا، لم يتمكن أولئك الذين كانوا يستعدون للدراسة في الولايات المتحدة من إخفاء حيرتهم. وقد صرح مسؤول في أكاديمية للدراسات الخارجية بمنطقة كانغ نام في سول: "يبدو أن هذا يحدث للمرة الأولى، وبالنظر إلى أن هارفارد كانت أول من اتخذ هذا الإجراء، فإنه يبدو بمثابة تحذير". وأضاف مسؤول آخر في أكاديمية للدراسات بالخارج في منطقة جونغ نو: "على الرغم من أن الإجراء موجه ضد هارفارد فقط، إلا أنها جامعة ذات رمزية كبيرة، لذلك يجب علينا مراقبة احتمال انتشار هذا الإجراء". إن هذه القرارات تثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم الدولي في الولايات المتحدة، وكيف يمكن للسياسة أن تؤثر بشكل عميق على حياة الأفراد ومستقبلهم الأكاديمي، فاتحة بذلك بابًا لمناقشات أعمق حول استقلالية الجامعات وحرية الطلاب في اختيار مسارهم التعليمي.