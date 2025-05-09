كوكبة الدب الأكبر وأثرها في التراث الكوري

كوكبة "الدب الأكبر" من أشهر المجموعات النجمية التي يعرفها حتى غير المهتمين بالكوكبات والمجموعات الفلكية. وبالنظر إلى الجداريات والآثار في مقابر مملكة كوغوريو من العصر البرونزي، نستطيع أن نخمن أنها لم تكن مجرد كوكبات نجمية بالنسبة إلى الناس في ذلك العصر، بل كان لها حضور عقدي مقدس في حياة الناس. فقد كان الناس في ذلك العصر يؤمنون أن النجوم في السماء تحمل أقدارهم، وكانوا يظنون أن مجموعة الدب الأكبر، تلك التي تظهر لهم بكل وضوح وهي تلتمع في سماء الليل، تتحكم في طول حياة الإنسان وأقداره، وأنها المسؤولة عن الأمطار أيضًا، وكان هذا أمر بالغ الأهمية، لأن الأمطار يجب أن تهطل في الأوقات المناسبة حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، كما أن رخاءهم مرتبط بكمية المطر ووقت نزوله، ولذلك كانوا يعتبرون أن الإله المسؤول عنه هو المسؤول عن ممتلكاتهم أيضًا. ولذلك كانت الأمهات في كوريا قديمًا يستيقظون مبكرًا كل صباح، ثم يجمعن بعض الماء ويضعنه فوق الآنية الفخارية التي يخمرن فيها أطعمة الأسرة، ثم يوجهن صلواتهن إلى كوكبة الدب الأكبر، متمنيات الرخاء والأمان والعافية لأسرهن.





من فناني التراث الكوري: "كونغ ديه-إيل 공대일"

"كونغ ديه-إيل 공대일" هو فنان قد يجهله الكثير من الكوريين، ولكنهم يعرفون السيدة "كونغ أُك-جين 공옥진" ابنته. ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في كوريا في أوجها، وكانت السيدة "كونغ أُك-جين 공옥진" تقف في وسط ساحات المظاهرات لتعرض حكايات الضعفاء والمهمشين في البلاد من خلال فنونها الغنائية الراقصة.

وُلد " كونغ ديه-إيل 공대일" في عام 1911 في عائلة توارثت الفن جيلًا بعد جيل. ولما توفي والديه وهو لا يزال طفلًا صغيرًا، فقد تولت جدته رعايته، وكان لهذا أثر كبير في نفسه. نشأ وهو يعاني من الفقر ومن الجرح الكبير في نفسه بسبب ظروف طفولته. وقد اضطره فقره إلى بيع ابنته -التي كانت تبلغ الثامنة من عمرها في ذلك الوقت- إلى أسرة أخرى مقابل ألف وون. ولأن ظروف حياته كانت شديدة الصعوبة، فلم يستطع أن يتعلم الغناء على يد معلم واحد لفترة طويلة. ولذلك، يقال إنه كان عندما يغني أغنية "كانان تاريونغ" أو: أغنية الفقر، ويصل عند المقطع الذي يقول: وأي حظوظ الناس جيد؟ كانت دموعه تنهمر من عينه بغزارة. وفي عام 1974، حصل على لقب الإجازة في أغنية البانسوري "هنغ بوغا" التي تعد من التراث الثقافي غير الملموس في كوريا.





الأرز والشعير

قد يتشابه الأرز والشعير في الشكل، ولكن طريقة زراعة كل منهما تختلف تمامًا عن الأخرى. فالأرز يزرع في الربيع، ويُجنى في الخريف، بينما يحتاج الشعير إلى مجابهة فصل الشتاء كي يُخرج محصولًا وفيرًا، ولذلك تبدأ زراعته في الخريف، ويُجنى محصوله في ربيع العام التالي. ويقال إنه بحلول اليوم السادس من الشهر السادس بالتقويم القمري التقليدي في كوريا، ينبغي أن تكون أعمال حصاد الشعير قد اكتملت. وفي الماضي، كان الناس إذا جنوا الشعير نثروه في الساحة ليغربلوه مستخدمين آلة تُعرف بـ"دوريكِّيه 도리깨".

ومن القصائد الشعرية القديمة التي كُتبت لتصف ذلك المشهد، قصيدة تقول بعض أبياتها:

خمر الأرز الجديد أبيض كالحليب

والأرز المختلط بالشعير يشكل كومة كبيرة فوق الأطباق

تناولنا الطعام وحملنا "دوريكِّيه" وخرجنا إلى الساحة

وأكتافنا تحت أشعة الشمس قد تفحمت من طول الوقوف في الساحة

نحرك أقدامنا في تناغم كي ننجز العمل





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "بيورل بودا 별을 보다" أو: النظر إلى النجوم، بصوت "جونغ ما-ري 정마리"

- "هوي شيم غوك 회심곡" بصوت "جون يونغ-رانغ 전영랑"

- أغنية "بانغا تاريونغ" بصوت "جو كونغ-رييه 조공례"

- مقطع "باك تاريونغ" و"دون تاريونغ" من أغنية "هنغ بوغا"، بصوت "كونغ ديه-إيل"

- "جوروجا 절우자"، والثانية هي: "آريصُنغ 아라성" بأداء طلبة مدرسة "نام وون" الثانوية للفنون الموسيقية التراثية

- أغنية "بوريتاجاك سوري 보리타작소리" بصوت "باك نُك-جين 박녹진" وآخرين

- "بوريتاجاك سوري 보리타작소리" من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بصوت "كيم أو-دُنغ 김오동" و"تشوي جُنغ-دك 최정득". وآخرين

- "أنغ هيه يا أو بونغ سان تاريونغ 옹헤야, 오봉산타령" بعزف "كاياغم سام جونغ جودان كايامي 가야금삼중주단 가야미".