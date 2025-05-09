نظام الاستجابة لحرائق الغابات في كوريا الشمالية

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أدت ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف، وهو ما يؤجج موجات من حرائق الغابات في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.





عانت كوريا الجنوبية من حرائق غابات شديدة اجتاحت مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في أبريل الماضي. وبالمثل، كثيرا ما تكافح كوريا الشمالية حرائق الغابات التي تسبب أضرارا كبيرة. فكيف تتعامل كوريا الشمالية مع هذه الحرائق المدمرة التي تهدد الغابات والأرواح والممتلكات؟





خلال موسم الربيع في شبه الجزيرة الكورية، يؤدي مزيج من ارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف والرياح القوية إلى زيادة خطر حرائق الغابات، مما يجعل هذا الوقت من السنة الأكثر خطرا في حرائق الغابات بوجه خاص.





يشدد التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، الذي تديره الدولة، على أهمية الوقاية من حرائق الغابات في فصل الربيع. كما يبث برنامجا تثقيفيا بعنوان "لنمنع حرائق الغابات بإحكام".





"أوه سام يون" من معهد الدراسات الكورية الشمالية في جامعة "دونغوك":

كما هو الحال في كوريا الجنوبية، فإن كوريا الشمالية معرضة بشدة لحرائق الغابات خلال فصل الربيع، خاصة على طول الساحل الشرقي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية. وفي الفترة من مارس إلى مايو من كل عام، تنفذ كوريا الشمالية مشروعا لإدارة الأراضي في فصل الربيع يعطي أولوية للوقاية من حرائق الغابات. وتعترف الأبحاث التي تجريها البلاد حول حرائق الغابات بوجود خطر حرائق كبير خلال فصليْ الربيع والخريف على حد سواء، وتحدد مناطق معينة كمناطق عالية الخطورة. وعلى الرغم من الحرائق الفعلية التي تحدث، تختار صحيفة "رودونغ شينمون" في بعض الأحيان إغفال الإبلاغ عن تلك الحوادث. ومن الأمثلة البارزة على ذلك حريق الغابات في "سام جي يون" في أكتوبر 2014، والذي تم تأكيده من خلال صور الأقمار الاصطناعية التي التقطها المركز الكوري للأقمار الاصطناعية في كوريا الجنوبية. وقد أشار الدخان الأبيض في تلك الصور إلى وجود حريق كبير، لكن الصحيفة الكورية الشمالية لم تذكر ذلك. وهذا يشير إلى أن حرائق الغابات في كوريا الشمالية تحدث على الأرجح أكثر بكثير مما يرد في الصحيفة الرسمية للبلاد.





في الفترة من عام 2012 إلى عام 2020، أبلغت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة اليومية الرئيسية في كوريا الشمالية، عن عدد أقل من حرائق الغابات مقارنة بالكوارث الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات أو هطول الأمطار الغزيرة أو الأعاصير. ومع ذلك، كثيرا ما يتم إخفاء حوادث مثل حريق "سام جي يون"، وهو ما يدل على أن حرائق الغابات بمختلف درجاتها تندلع في الواقع بصورة متكررة. وفي هذا الربيع، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية والمائية في كوريا الشمالية "تحذيرا من خطر حرائق الغابات" على مستوى البلاد مشيرة إلى ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق بسبب استمرار الرياح القوية. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها كوريا الشمالية تحذيرا من حرائق الغابات.





في عام 2021، حدد مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية 11 دولة من بينها كوريا الشمالية على أنها "بلدان شديدة التأثر بدرجة تثير القلق" فيما يتعلق بقدرتها على الاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة. وأشار المكتب إلى أن ضعف البنية التحتية وإدارة الموارد في كوريا الشمالية سيُضعف على الأرجح قدرتها على التعامل مع زيادة الفيضانات والجفاف. وهناك أسباب تجعل كوريا الشمالية معرضة بصورة استثنائية للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ، لا سيما حرائق الغابات.





"أوه سام يون":

تتمتع كوريا الشمالية بغطاء واسع النطاق من الغابات، حيث تبلغ مساحة الغابات فيها 9.06 مليون هكتار وهي تمثل 73.6% من إجمالي مساحتها. وعلى الرغم من هذا المورد الكبير، إلا أن التدهور الحاد في الغابات يجعل البلاد عرضة للكوارث الطبيعية. وقد كشف تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أجراه المعهد الوطني لعلوم الغابات في كوريا الجنوبية في عام 2018 أن 2.62 مليون هكتار من أراضي الغابات في كوريا الشمالية، أي 28% من الإجمالي، قد دمرت. ويقوض تدهور الغابات القدرة على تخزين المياه، وبالتالي يزيد من مخاطر الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية خلال مواسم الأعاصير. وتنتشر حرائق الغابات متأثرة بالظروف الجوية وأنواع الغابات والخصائص الطبوغرافية. وبالنظر إلى أن كوريا الشمالية تتأثر بالرياح الحارة والجافة في فصل الربيع، كما أنها عرضة للفيضانات والجفاف، فقد ازدادت احتمالات نشوب حرائق الغابات. وتزيد تركيبة الغابات في كوريا الشمالية من تفاقم مخاطر الحرائق، حيث تنتشر فيها غابات الأشجار الصنوبرية ذات المقاومة المنخفضة للحرائق أكثر من غابات الأشجار عريضة الأوراق. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم التضاريس الطبوغرافية في انتشار الحرائق، حيث إن المنحدرات تسرّع من انتشار الحرائق. وتشكل المناطق التي تبلغ درجة انحدارها 15 درجة أو أكثر ما نسبته 56.6% من مساحة كوريا الشمالية.





تفتخر كوريا الشمالية بغطاء غابات واسع مقارنة بإجمالي مساحة أراضيها. ومع ذلك، خلال الحقبة المؤلمة من الصعوبات الاقتصادية الشديدة في تسعينيات القرن الماضي والمعروفة باسم "المسيرة الشاقة"، اضطر الكوريون الشماليون إلى اتخاذ تدابير يائسة، حيث قطعوا الأشجار لاستخدام الخشب كوقود ولمقايضة الأخشاب بالغذاء في كفاحهم للتخفيف من النقص الحاد في الغذاء. وأدى قطع الأشجار غير المنضبط وعلى نطاق واسع إلى أضرار كبيرة في الغابات، مما زاد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الحرائق.





كوريا الشمالية معرضة بوجه خاص لحرائق الغابات بسبب غاباتها الصنوبرية الكثيفة وتضاريسها شديدة الانحدار التي يمكن أن تسرّع من انتشار النيران. وإدراكا منها للأضرار المتكررة الناجمة عن حرائق الغابات، فقد سعت إلى ترميم الغابات كمشروع حكومي. وفي عام 2012، أطلقت خطة مدتها 10 سنوات لاستعادة الغابات. وفي يوم الأشجار، الذي يُحتفل به في 14 مارس منذ عام 2023، يتم حشد الناس من المؤسسات والمصانع والشركات وكذلك الطلاب في جميع أنحاء البلاد لزراعة الأشجار على الجبال. وتشديدا على مبدأ "الوقاية من الحرائق"، تبذل كوريا الشمالية جهودا شاملة للوقاية من حرائق الغابات وتحتفظ بأفراد جاهزين للتعبئة الفورية في حالة نشوب حريق.





"أوه سام يون":

تنقسم إدارات مكافحة الحرائق في كوريا الشمالية عموما إلى إدارات إطفاء للسلامة الشعبية وإدارات إطفاء تابعة للمؤسسات والشركات والمنظمات. وتعمل إدارات إطفاء السلامة الشعبية تحت إشراف وزارة الأمن الاجتماعي، والتي تماثل وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، وهي مسؤولة في الأساس عن الحفاظ على النظام العام. كما تنقسم إدارات الإطفاء التابعة للمؤسسات والمنشآت والمنظمات إلى إدارات إطفاء صناعية متخصصة في مكافحة الحرائق، وإدارات إطفاء الدفاع الشعبي التي تضم مواطنين من عامة الناس يشاركون في أنشطة إطفاء الحرائق. وفي كوريا الجنوبية، توجد وحدات تطوعية لإطفاء الحرائق كمنظمات خاصة يديرها السكان. ويبدو أن إدارات إطفاء الحرائق الصناعية وإدارات الدفاع الجماعي في كوريا الشمالية مشابهة لوحدات إطفاء الحرائق التطوعية في كوريا الجنوبية.





أدخلت كوريا الشمالية قانون مكافحة الحرائق في عام 2005، وأكدت على التزامها بمكافحة الحرائق من خلال إظهار إدارات الإطفاء خلال العرض العسكري الذي أقيم في وقت متأخر من الليل بمناسبة الذكرى الـ73 على تأسيس الدولة في سبتمبر 2021. وخلال الاستعراض، لفت رجال الإطفاء الأنظار في أثناء قيادتهم لعربات الإطفاء وسيرهم في الساحة. وتقوم إدارات الإطفاء التابعة للمؤسسات والمنظمات بدور استباقي في مراقبة حرائق الغابات والوقاية منها. وفي يوم الأشجار هذا العام، عملت الشركات والمنظمات والسكان الكوريون الشماليون بجد على إصلاح قواطع الحرائق، كما أقاموا نقاطا لتجميع المياه بهدف منع حرائق الغابات. وقام حراس الغابات والمشرفون في جميع أنحاء البلاد بتكثيف جهودهم في تسيير الدوريات ذات الصلة. وتعتبر تعبئة أعداد كبيرة من الناس جزءا مميزا من نهج كوريا الشمالية في الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها.





"أوه سام يون":

عند التعامل مع حرائق الغابات، تقوم كوريا الشمالية بتعبئة الناس للتعويض عن محدودية التكنولوجيا والموارد. وفي مارس 2016، بدأت كوريا الشمالية في إنشاء نظام لرصد حرائق الغابات على مستوى البلاد. يتضمن النظام توسيع مراكز المراقبة المتنقلة والثابتة على حد سواء، وزيادة عدد مراقبي حرائق الغابات والمشرفين لتعزيز تدابير الوقاية من الحرائق. وهذا يعني أن النظام يستخدم استراتيجية نشر مراكز مراقبة حرائق الغابات بكثافة. وفي عام 2019، قالت كوريا الشمالية إنها تنفذ نظام مراقبة لاسلكي عن بُعد لإدارة حرائق الغابات. ومع ذلك، لا تزال تعتمد أساسا على التعبئة الجماعية، مثل نشر مراقبي حرائق الغابات، كنهج أساسي لإدارة تلك الحرائق.





بتعليمات من "كيم جونغ أون"، تلتزم كوريا الشمالية بالوقاية من حرائق الغابات.





أنشأت كوريا الشمالية "لجانا فرعية للوقاية من حرائق الغابات" في مناطق مختلفة للكشف عن عوامل الخطر والإبلاغ عنها بسرعة، كما وضعت أيضا تدابير عقابية. ومع ذلك، فإن طريقة الاعتماد على تعبئة السكان لها قيود، كما تتطلب الاستجابة الفعالة لحرائق الغابات تطوير بنية تحتية أكثر شمولا، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومعدات متطورة. ولمواجهة هذه التحديات، تتجه كوريا الشمالية إلى حلول تكنولوجية.





"أوه سام يون":

أصبح نظام إدارة حرائق الغابات في كوريا الشمالية علميا ومعلوماتيا بصورة متزايدة، كما وصفته الدولة، حيث تركز على الوقاية من حرائق الغابات من خلال الرصد وجمع المعلومات. وفي عام 2020، طورت كوريا الشمالية نظاما يوفر معلومات عن حرائق الغابات فوريا. وفي وقت سابق، في عام 2017، أنشأت نظام معلومات وطني لإدارة موارد الغابات باستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وتقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية. ويبدو أن كوريا الشمالية قد أدارت نظام إدارة حرائق الغابات الخاص بها استنادا إلى هذا الإطار التكنولوجي. وتعكس هذه التحسينات التدريجية في نظام إدارة حرائق الغابات اهتمام السلطات المتزايد بالتصدي لتحديات تلك الحرائق.





تسلط كوريا الشمالية الضوء على منطقة "مان كيونغ ديه" في بيونغ يانغ كمثال رئيسي على نهجها العلمي والتكنولوجي في إدارة حرائق الغابات. وتثير عواقب اندلاع حرائق الغابات في المناطق الحدودية بين الكوريتين القلق بصورة خاصة، حيث يمكن أن تنتشر عبر الحدود وتتطور إلى كارثة هائلة لشبه الجزيرة الكورية بأكملها. ونظرا لخطورة هذا التهديد البيئي، فإن الجهود المنفصلة التي تبذلها كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية قد تكون غير كافية للتخفيف من هذه المخاطر بفعالية.





تتجاوز أزمة المناخ الحدود السياسية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. ففي الشهر الماضي، اندلع حريق غابات بالقرب من نقطة حراسة عسكرية كورية شمالية على خط الحدود، وسرعان ما انتشر الحريق داخل المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما يعتبر مثالا قويا على كيفية تطور حرائق الغابات إلى كوارث هائلة ومدمرة. وللحد من هذه المخاطر، تزداد ضرورة التعاون بين الكوريتين في هذا المجال.