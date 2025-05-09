بلاك بينك تعود بأغنية جديدة قريبا كفرقة كاملة

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تستعد فرقة الفتيات بلاك بينك لعودة قوية هذا العام، حيث تصدر أغنية جديدة كفرقة كاملة. في هذا السياق، كشف المنتج التنفيذي لـ YG Entertainment، يانغ هيون صوك، عن هذه الخطط في مقابلة فيديو نُشرت على المدونة الرسمية للشركة يوم 26 مايو، حيث قال: قريبا سنكون قادرين على إبلاغكم بأخبار إصدار أغنية بلاك بينك الجديدة.

يُذكر أن آخر ألبوم لبلاك بينك كان الألبوم الكامل الثاني "BORN PINK" في سبتمبر 2022، ولذلك تأتي أخبار أغنيتهم الجديدة، باستثناء أغنية لعبة "THE GIRLS" ضمن الموسيقى التصويرية، بعد فترة طويلة تصل إلى عامين وثمانية أشهر. فضلا عن ذلك، تستعد بلاك بينك لإطلاق جولتها العالمية الجديدة "DEADLINE" التي ستبدأ في 5 و6 يوليو، من الملعب الرئيسي لمجمع غويانغ الرياضي.

ولم تقتصر تصريحات يانغ هيون صوك على بلاك بينك فحسب، بل قدم أيضا خطط أنشطة للعديد من فناني YG الآخرين في نفس اليوم.

فبالنسبة لفرقة بيبي مونستر، من المقرر أن تصدر أغنية منفردة مسبقة الإصدار بعنوان"HOT SAUCE" في 1 يوليو، وتليها أغنية منفردة ثانية في سبتمبر، ثم ألبوم مصغر في 1 أكتوبر، مواصلين أنشطتهم بلا توقف. ووصف يانغ أغنية "HOT SAUCE" بأنها "أغنية هيب هوب بأسلوب منتصف إلى أواخر الثمانينات، وهي إدمانية للغاية، وتم إصدارها كهدية على أمل أن تستمتعوا بهذا الصيف. وأضاف أنهم جربوا هذا مع الأخذ في الاعتبار كيف سيبدو الأمر لو أن بيبي مونستر، بمتوسط عمر مراهق، غنت نوعا موسيقيا من بدايات الهيب هوب قبل 40 عاما، وقد حققوا نتائج مرضية للغاية.

أما فرقة تريجر، فستصدر ألبوما مصغرا جديدا في 1 سبتمبر، وستبدأ جولة عالمية جديدة في أكتوبر. وأكد يانغ أنه سيدعم تريجر لإصدار أكثر من ألبومين كل عام.

علاوة على ذلك، ستكشف YG عن فرقة فتيات رباعية وفرقة فتيان أخرى العام القادم. وفي هذا الصدد، قال يانغ إن YG تستعد لترسيم فرقتين من الفتيان وفرقتين من الفتيات، مع إطلاق فرقة فتيان واحدة العام القادم". وأوضح أنه يرغب في التركيز بشكل أكبر على نمو بيبي مونستر حتى نهاية العام القادم، لذا فإن الموعد الرسمي لترسيم فرقة الفتيات الجديدة من YG سيكون بعد ذلك".