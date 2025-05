ⓒ DREAMCATCHER COMPANY

أعلنت شركة Dreamcatcher Company مؤخرا أن عضوات فرقة الفتيات دريم كاتشر، وهن جيو وسوا ويوهيون، قد شكلن وحدة فرعية جديدة تُدعى .You Are You وقد أصدرت هذه الوحدة أول ألبوم مصغر لها بعنوان "Playlist #You Are You" في 28 مايو.

يضم الألبوم أربع أغنيات، بما في ذلك الأغنيتان الرئيسيتان "Months 2" و"Attitude". وتعبر أغنية "Months 2" عن رغبة الشخص الملحة في أن يجد من يحبه ويواكب خطواته، بينما تعكس أغنية "Attitude" رغبة قوية في تجاوز الماضي والتحول نحو صورة جديدة أكثر ثقة وجرأة.

الجدير بالذكر أن فرقة دريم كاتشر، التي ترسمت في عام 2017، قد حظيت باهتمام واسع بفضل تبنيها لأسلوب موسيقى الروك ومفهومها الغامض، وهو ما يُعد نادرا في فرق فتيات الكيبوب. ومن المهم الإشارة إلى أن تشكيل هذه الوحدة الفرعية يُعتبر الأول من نوعه للفرقة بعد مرور ثماني سنوات كاملة على ترسيمها.