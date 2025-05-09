فوز RM من BTS بجائزة في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025

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فازRM، عضو فرقة BTS، بجائزة "فنان الكيبوب المفضل" في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2025 (AMAs)، والذي يُعد أحد أكبر ثلاث جوائز موسيقى شعبية في الولايات المتحدة. وقد أُعلن اسم RM كفائز من بين خمسة مرشحين في فئة "فنان الكيبوب المفضل" خلال الحفل الذي أقيم يوم 26 مايو بالتوقيت المحلي في فندق فونتينبلو بلاس فيغاس. كان من ضمن المرشحين الآخرين في نفس الفئة جيمين عضو BTS أيضا، روزي من بلاك بينك، ستراي كيدز، وايتيز.

يُذكر أن فئة "فنان الكيبوب المفضل" قد استحدثت في عام 2022، وكانت فرقة BTS قد حصلت على هذه الجائزة سابقا.

بالرغم من ترشيح روزي من فرقة بلاك بينك لجائزة "تعاون العام" عن أغنيتها "APT." التي أدتها مع نجم البوب برونو مارس، إلا أنها لم تتمكن من الفوز بالجائزة. حيث تم اختيار أغنية "Die With A Smile" لـبرونو مارس وليدي غاغا كفائزة في هذه الفئة.

يُعتبر حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs)، الذي بدأ في عام 1974، أحد أهم وأكثر جوائز الموسيقى الشعبية تأثيرا في الولايات المتحدة، إلى جانب جوائز جرامي وجوائز بيلبورد الموسيقية. وقد توقف الحفل بعد نسخة 2022، لكنه عاد للاستضافة هذا العام بعد توقف دام ثلاث سنوات. كانت فرقة BTS قد فازت بجوائز في هذا الحفل لخمس سنوات متتالية من 2018 إلى 2022.

وفي حفل هذا العام، اكتسحت نجمة البوب بيلي أيليش الجوائز، حيث فازت بسبع فئات، منها "فنان العام"، "ألبوم العام"، و"أغنية العام" عن ألبومها "HIT ME HARD AND SOFT".