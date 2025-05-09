عيد الدانو

يوافق يوم غد اليوم الخامس من الشهر الخامس بالتقويم الكوري القمري. ويقال إن ضوء الشمس يبلغ ذروته في ذلك اليوم، الذي يعد اليوم الذي يسبق بداية الصيف مباشرة. وكان الناس في كوريا قديمًا يحرصون على إعداد الأطعمة الشهية وتقديمها لروح الأجداد أثناء طقوس تبجيل الأسلاف التراثية، وهم يتمنون عام رخاء وصحة. وكان الناس في كل قرية يجتمعون ليستمتعوا بأوقاتهم وليأكلوا معًا. ومن الألعاب التراثية التي كان الناس يلعبونها في ذلك اليوم: الشيرم 씨름 للرجال وركوب الأرجوحة للنساء. وقد كتبت الكثير من القصائد في وصف طقوس اليوم الاحتفالية، مثل الأبيات التي كتبها الشاعر "صُنغ هيون 성현" من عصر جوسون، والتي تقول:

الشمس مشرقة في السماء

وستة عشر شابة يركضن في مرح

ووجنة كل منهن حمراء، والزهور حمراء، وحتى جونلاتهن حمراء

والأرجوحة تتحرك وهن عليها فتبدو وكأنها تنانين





من فناني التراث الكوري: "صو يونغ-صُك 서용석"

يعمل "صو" في تعليم الأجيال الجديدة فن ديغم سانجو، أو العزف الحر على الديغم، وهو مبتكر منهج "صو يونغ صك ريو 서용석류" للعزف الحر على الديغم. وليس من السهل أبدًا أن يتمكن فنان من ابتكار مدرسة عزف كاملة تسمى باسمه، فهو إنجاز يتطلب أن يبذل المرء مجهود عمر بكل جد وتفانٍ. ولكن إنجازاته لم تتوقف عند الديغم، بل كان عازفًا مميزًا في سانجو البيري، والآجنغ، والهيغم، والتيه بيونغ سو، والشيناوي، وغيرها. كما أنه لحن عددًا من أغاني المينيو الشعبية الجديدة. وُلد في منطقة "كوك صُنغ 곡성" في مقاطعة جنوب جولا. وكانت خالته هي الفنانة "باك تشو-وول 박초월" الحاصلة على الإجازة في فن البانسوري. أما زوج خالته، فهو الفنان "كيم كوانغ-شيك" الذي تعلم فن السانجو على يد الفنان الكبير "باك جُنغ-غي"..

وكان "صو يونغ-صُك 서용석" شعلة من النشاط، لا يفتر أبدًا في سعيه الدائم لتعلم أشياء جديدة، وتركيب إبداعات جديدة، ولكنه لم يكن أبدًا عجولًا. ومن تعليقات النقاد على موسيقاه، هو أنها لم تكن مبهرجة، ولكنها كانت واسعة النطاق عالية الجودة.





من التقاليد التراثية: الـ"بونغ ريو"

في كوريا في الماضي، كان محبو الموسيقى في كل منطقة يجتمعون دوريًّا لعزف الموسيقى فيما بينهم. وهو ما كان يُدعى بـ"بونغ ريو هوي 풍류회"، وكان المكان الذي يجتمعون فيه دوريًّا يسمى بـ"بونغ ريو بانغ 풍류방"، وكانت المقطوعة التي غالبًا ما تعزف هي: "يونغ سان هوي سانغ 영산회상".

وتتكون هذه المقطوعة من تسعة فصول أو أجزاء، وكثيرًا ما يُحذف فصلٌ أو أكثر عند عزف المقطوعة حسب الحاجة، ولكن إذا عزفت كاملة دون حذف، فإن عزفها يستغرق حوالي 40 إلى خمسين دقيقة. وإذا أراد المستمعون المزيد، كانت تُلحق بها مقطوعة "تشون نيون مان سيه 천년만세"، ولذلك يُطلق على مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" اسم: "بونغ ريو"، أما "تشون نيون مان سيه 천년만세" فيطلق عليها "دوي بونغ ريو 뒷풍류" أو: البونغ ريو الثانية.





مقطوعة "تشون نيون مان سيه"

وتتكون مقطوعة "تشون نيون مان سيه 천년만세" من ثلاثة أجزاء أساسية، هي: "كييه ميون كاراك دودري 계면가락도드리" و"يانغ تشونغ دودري 양청도드리" و"أوجوكاراك دودري 우조가락도드리". واسم الأغنية الأساسية: "تشون نيون مان سيه 천년만세" يحوي أمنية بالبركة والعافية. وهي تعزف باشتراك عدد من الآلات المتنوعة: مثل الكاياغم والكومونغو والديغم والهيغم والبيري والجانغو، بالإضافة إلى اليانغم والدانسو. ولأنها أسرع إيقاعًا وأكثر بهجة من "يون سانغ هوي سانغ" فغالبًا ما تستخدم كخلفية للمشاهد التاريخية التي تضم احتفالًا أو ما شابه.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "هوي يو ننغ تشونغ 휘여능청"، بصوت "أن هيانغ-يون 안향연" و"أوه جونغ-سُوك 오정숙" و"نام هيه-صنغ 남해성"

- مقطع من أغنية "تشون هيانغا" بصوت "أوه جُنغ-سُوك 오정숙" وعزف "كيم تشون-مان 김청만" على طبل البوك

- أغنية "تشونغ تشون غا 청춘가" بصوت "شينغ شينغ 씽씽"

- مقطوعة ديغم سانجو هي "جُونغ جُونغ موري" بعزف "صو يونغ-صُك" على الديغم

- "شين سا تشول غا 신 사철가" بصوت "لي نان-تشو"

- أغنية "يوهنغ 여행" أو: رحلة، بصوت "ها هييه-جين 한혜진" على الكاياغم

- "تشون نيون مان سيه 천년만세" بعزف الأوركسترا الملكية للآلات الموسيقية التراثية

- "ضُنغ ضُك كونغ 덩덕궁" أداء "كيم ضُك-سُو" وآخرين