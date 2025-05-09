الاحتفال بـ"يوم الصادرات" الأول في كوريا (عام 1964)

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بداية عصر "صُنع في كوريا"

في شهر نوفمبر من عام 1964، وصلت قيمة الصادرات الكورية 100 مليون دولار أمريكي. وفي عام 1960، كان متوسط دخل الفرد في كوريا لا يتجاوز 79 دولارًا، أي انها كانت من أفقر الدول في العالم. ولكن كوريا نجحت في تحقيق قيمة صادرات تبلغ 100 مليون دولار بعد 10 سنوات فقط من إبرام معاهدة الهدنة بين الكوريتين. وهو ما جعل الكوريون يكتسبون ثقة في قدراتهم الخاصة على الإنجاز. خاصة أن ذلك كان بمثابة تحقيق لأهداف المرحلة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها في عام 1962.





التصنيع والتصدير كنواة أساسية لخطة التنمية الاقتصادية

كانت خطة التنمية الاقتصادية خطة تعتمد على تنمية الاقتصاد بقيادة الحكومة الكورية، وكان الهدف الأساسي من المرحلة الأولى لتلك الخطة هو: إنشاء بنية تحتية لتحقيق الاقتصاد المستقل، وكانت نواة ذلك هو تطوير التصنيع القائم على خدمة التصدير. وهكذا بحلول منتصف الستينيات، افتتحت العديد من مصانع النايلون والملابس وغيرها من الصناعات الخفيفة. وفي المرحلة الثانية من خطة التنمية الاقتصادية، بدأ التحول للصناعات الكيماوية الثقيلة، ومع المرحلة الثالثة، كان التركيز على الصناعات الثقيلة. وفي سبعينيات القرن الماضي، عانى الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة حظر تصدير النفط، ولكن كوريا حولت تلك الأزمة إلى فرصة جديدة مع توجهها لسوق الإنشاء والتعمير في دول الشرق الأوسط، فاستطاعت أن تجني الكثير من المال، وكان ذلك عنصرًا أساسيًّا لتحول نظامها الصناعي وتطوره.