الاحتفال بـ"يوم الصادرات" الأول في كوريا (عام 1964)
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بداية عصر "صُنع في كوريا"
في شهر نوفمبر من عام 1964، وصلت قيمة الصادرات الكورية 100 مليون دولار أمريكي. وفي عام 1960، كان متوسط دخل الفرد في كوريا لا يتجاوز 79 دولارًا، أي انها كانت من أفقر الدول في العالم. ولكن كوريا نجحت في تحقيق قيمة صادرات تبلغ 100 مليون دولار بعد 10 سنوات فقط من إبرام معاهدة الهدنة بين الكوريتين. وهو ما جعل الكوريون يكتسبون ثقة في قدراتهم الخاصة على الإنجاز. خاصة أن ذلك كان بمثابة تحقيق لأهداف المرحلة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها في عام 1962.
التصنيع والتصدير كنواة أساسية لخطة التنمية الاقتصادية
كانت خطة التنمية الاقتصادية خطة تعتمد على تنمية الاقتصاد بقيادة الحكومة الكورية، وكان الهدف الأساسي من المرحلة الأولى لتلك الخطة هو: إنشاء بنية تحتية لتحقيق الاقتصاد المستقل، وكانت نواة ذلك هو تطوير التصنيع القائم على خدمة التصدير. وهكذا بحلول منتصف الستينيات، افتتحت العديد من مصانع النايلون والملابس وغيرها من الصناعات الخفيفة. وفي المرحلة الثانية من خطة التنمية الاقتصادية، بدأ التحول للصناعات الكيماوية الثقيلة، ومع المرحلة الثالثة، كان التركيز على الصناعات الثقيلة. وفي سبعينيات القرن الماضي، عانى الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة حظر تصدير النفط، ولكن كوريا حولت تلك الأزمة إلى فرصة جديدة مع توجهها لسوق الإنشاء والتعمير في دول الشرق الأوسط، فاستطاعت أن تجني الكثير من المال، وكان ذلك عنصرًا أساسيًّا لتحول نظامها الصناعي وتطوره.
الاحتفال ببلوغ قيمة الصادرات الكورية 10 مليار دولار
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غلاف مجلة نيوزويك الأمريكية بعنوان "الكوريون قادمون!"
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تحقق معجزة نهر الهان: قيمة الصادرات الكورية تصل إلى 10 مليار دولار
في عام 1977، وصلت قيمة الصادرات الكورية إلى 10 مليار دولار، فارتفع متوسط دخل الفرد الكوري إلى 1000 دولار. وكان هذا نجاحًا كبيرًا لأنَّ هدف خطة التنمية الاقتصادية تحقق بالفعل قبل المدة المتوقعة له بأربع سنوات كاملة. وفي ذلك نشرت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية الأسبوعية تحقيقًا صحفيًّا بعنوان "الكوريون قادمون"، وكان غلافها يظهر صورة تمثل الكوريين وهم يحملون العلم الكوري وينتشرون في العالم. كما بدأت وكالات الأنباء العالمية في تناقل أخبار كوريا التي استطاعت أن تتجاوز الدمار وأن تحقق تقدمًا اقتصاديًّا سريعًا، وبدأ الناس يصفون كوريا بـ"معجزة نهر الهان" على غرار وصفهم ألمانيا من قبل بـ"معجزة نهر الراين".
من الصناعات المتقدمة إلى صناعة المحتوى: كوريا تتميز في التصدير
بدأت كوريا في تثبيت أقدامها في مجال تصدير السيارات والأجهزة الإلكترونية في ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 1995، حققت قيمة الصادرات الكورية 100 مليار دولار. ومع دخول الألفية الجديدة، تميزت كوريا بصورة واضحة في تصدير أشباه الموصلات والهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات، ثم بدأت في تصدير المحتوى الثقافي الكوري الذي عزز من انتشار الموجة الكورية، وكان لذلك أثره في تعزيز صورة كوريا كدولة متطورة، وفي عام 2023 تجاوزت قيمة الصادرات الكورية 680 مليار دولار، مثبتة بذلك مكانتها كدولة مصدرة من الطراز الأول.