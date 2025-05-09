إطلاق مهرجان BTS FESTA احتفالا بالذكرى الثانية عشرة لترسيم الفرقة

ⓒ Big Hit Music

أعلنت شركة بيغ هيت ميوزيك، المسؤولة عن فرقة BTS، عن إطلاق "مهرجان BTS FESTA" الذي يستمر لمدة أسبوعين، بدءا من الأول من هذا الشهر، ليحتفي بالذكرى السنوية الثانية عشرة لترسيم الفرقة. ويُعد هذا المهرجان احتفالا سنويا تنظمه فرقة BTS لإحياء ذكرى ترسيمها في 13 يونيو 2013.

وسوف يقام المهرجان هذا العام في مجمع كينتكس في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي، يومي 13 و14 يونيو، حيث يوفر 20 جناحا مختلفا لتقديم تجارب فريدة للمعجبين، بما في ذلك "منطقة الصوت" للاستماع إلى رسائل صوتية من الأعضاء، و"خزانة "BTS لعرض مقتنياتهم الثمينة، بالإضافة إلى "قائمة تشغيل سبوتيفاي" التي تضم الأغاني التي اختارها الأعضاء.

وبالتزامن مع المهرجان، سيُقام حفل "HOPE ON THE STAGE FINAL" الختامي لجولة جيهوب العالمية في الاستاد الرئيسي لمجمع كويانغ الرياضي، بالقرب من كينتكس.

وعلى الصعيد الرقمي، سيتم الكشف عن محتوى حصري من الصور ومقاطع الفيديو بشكل تدريجي حتى 13 يونيو، لضمان استمرارية التواصل مع المعجبين.

في هذا السياق، صرحت بيغ هيت ميوزيك بالقول: "نحن ممتنون من أعماق قلوبنا لمعجبينا من الآرمي على حبهم ودعمهم اللامحدود لـBTS،" مؤكدة على حرصها على توسيع نطاق المهرجان بشكل كبير هذا العام، سواء من حيث المساحة، المحتوى، أو التنظيم، وذلك لتوفير أقصى درجات الراحة لجميع الزوار مقارنة بالعام الماضي.