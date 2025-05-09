فرقة سفنتين تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إيرادات الحفلات الموسيقية

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حققت فرقة الفتيان الكورية سفنتين إنجازا باهرا، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا في قائمة إيرادات الحفلات الموسيقية خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يضعهم في مصاف النجوم العالميين، متفوقين على فنانين عمالقة مثل بول مكارتني، عضو فرقة بيتلز الشهيرة، والنجم برونو مارس.

وجاء هذا الإنجاز وفقا لتقرير إيرادات الحفلات النصف سنوي الذي أصدرته مجلة بيلبورد الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، بتاريخ 28 مايو، والذي يغطي الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025. وخلال هذه المدة، أقامت سفنتين 30 حفلا موسيقيا، استقطبت من خلالها أكثر من 842 ألف مشاهد، محققة إيرادات تراكمية بلغت 120.9 مليون دولار.

وكان الفنانون الوحيدون الذين تفوقوا على سفنتين في هذه القائمة هم فرقة كولدبلاي Coldplay البريطانية، التي سجلت إيرادات تجاوزت 150 مليون دولار، ونجمة البوب اللاتيني شاكيرا Shakira بإيرادات زادت عن 130 مليون دولار. وجاء بعد سفنتين مجموعة من الأسماء اللامعة في المراكز من الرابع إلى العاشر، ومن ضمنهم فرق وفنانون مثل إيغلز، وبول مكارتني، وبرونو مارس، وآشر، ولوك كومز، وبينك، وجاستن تيمبرليك.

وفيما يخص ترتيب فناني الكيبوب، جاءت فرقة ايتيز في المرتبة التالية لسفنتين، محققة إيرادات بلغت 28.4 مليون دولار. كما احتل جيهوب من فرقة BTS المركز الثالث بين فناني الكيبوب، وتلته فرق إنهايبن وتومورو باي توغيذر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.