تعاون استراتيجي بين SM إنترتينمنت وتينسنت ميوزيك

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أعلنت شركة SM إنترتينمنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع تينسنت ميوزيك إنترتينمنت، التي أصبحت ثاني أكبر مساهم في SM مؤخرا. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إنتاج فرق آيدول محلية في الصين وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل مجالات متعددة.

وصرحت SM بأن هذا التعاون "يتجاوز المشاركة التقليدية التي تركز على توزيع الموسيقى، ويمتد ليشمل الإنتاج المشترك لفرق آيدول جديدة تستهدف السوق الآسيوية، وتطوير أعمال الملكية الفكرية (IP)، وتنظيم الحفلات الموسيقية المحلية".

وقد جاءت هذه المشاركة في أعقاب استحواذ تينسنت ميوزيك على حصة هايب في SM، مما جعلها مساهما رئيسيا وفتح الباب أمام هذا التعاون المكثف بين الشركتين.

ومن أبرز ملامح هذا التعاون: التخطيط لإطلاق فرقة آيدول صينية محلية تهدف إلى الترسيم خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. وسوف تتولى SM مسؤولية الإنتاج الشامل، بما في ذلك اختيار الأعضاء، التدريب، والإنتاج الفني، بينما ستكون تينسنت ميوزيك مسؤولة عن الترويج المحلي، توزيع الألبومات الموسيقية، والمحتوى الصوتي.

وفي مجال أعمال الملكية الفكرية، ستتعاون الشركتان في تطوير مجموعة متنوعة من الأعمال داخل الصين، مثل بطاقات الصور المادية والرقمية، السلع التي تحمل شخصيات الفرق، المتاجر المؤقتة، ومحتوى الفيديو.

وفيما يتعلق بالحفلات الموسيقية، سيتم تعزيز التعاون في جولات فناني SM، بما في ذلك حفل "SMTOWN LIVE" المقرر إقامته في هونغ كونغ عام 2026. كما ستسعى الشركتان إلى استهداف الجماهير عبر الإنترنت من خلال خدمات البث المباشر التي تستخدم تقنية "Beyond LIVE" الخاصة بـSM.

وقد أعربت SM عن تفاؤلها بالقول: "هذه المشاركة الاستراتيجية، التي تجمع بين نقاط قوة الشركتين، تمثل نقطة تحول مهمة لـSM في توسيع نفوذها العالمي وترسيخ مكانتها في السوق الصينية، ونتوقع أن تخلق نماذج أعمال جديدة وتعزز من مكانتنا في السوق العالمية".