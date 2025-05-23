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أظهرت دراسة حديثة أجرتها منصة الموسيقى الكورية Melon أن جي دراغون تصدر قائمة الفنانين الأكثر استماعا بين مستخدميها خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية للتنقل.

ووفقا لبيانات "Data Lab" التابع لـMelon، والتي حللت البث الصوتي أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحا و6 مساء من 2 يناير حتى 15 مايو من هذا العام، احتلت أغاني جي دراغون المرتبة الأولى في عدد مرات الاستماع. وجاءت فرقة داي سيكس في المركز الثاني، وتلتها فرقة الفتيات ايسبا في المركز الثالث.

كما احتلت أغنية "Home Sweet Home" لجي دراغون المرتبة الأولى كأكثر الأغاني تشغيلا خلال أوقات التنقل. وجاءت أغنية "Drowning" للمغني وودز في المركز الثاني.

وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد الأغاني التي استمع إليها مستخدمو Melon في تمام الساعة 8 صباحا و6 مساء حوالي 2.85 مليون أغنية، ووصل إجمالي عدد مرات التشغيل إلى 1.252 مليار مرة.

وعند تحليل الأنماط الموسيقية المفضلة، كشفت الدراسة أن أغاني البالاد، والرقص، والروك/الميتال كانت الأكثر استماعا على التوالي. وقد لوحظ ميل المستمعين إلى تشغيل أغاني البالاد والروك/الميتال بشكل أكبر في الصباح في أثناء الذهاب للعمل، بينما فضلوا أغاني الرقص في المساء عند العودة من العمل.

وتوضح البيانات هذا التوجه بشكل أكبر، فقد شهدت الأغاني الهادئة لفنانين مثل جونغ اون جي، وتاي، وستاندنغ ايغ زيادة في عدد المستمعين تتجاوز 10% في أوقات الذهاب للعمل مقارنة بأوقات العودة منه. في المقابل، كانت أغاني فرق الفتيات مثل بيبي مونستر، ونيو جينز، وكيس اوف لايف أكثر شعبية في أوقات العودة من العمل.

ولخصت Melon هذه النتائج بقولها: "يمكن تفسير ذلك بأن الناس يميلون إلى بدء يومهم بأغاني البالاد والروك/الميتال ذات الإيقاع البطيء نسبيا في طريقهم إلى العمل، ثم يتخلصون من التعب والإرهاق بأغاني الرقص المبهجة في طريقهم إلى المنزل"