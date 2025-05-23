RIIZE تحقق 5 انتصارات موسيقية بأغنية Fly Up

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حققت فرقة RIIZE إنجازا كبيرا بتتويج أغنيتها الرئيسية "Fly Up" من ألبومها الكامل بالمركز الأول في خمسة برامج موسيقية كورية.

ففي الثاني من يونيو، أعلنت وكالة SM للترفيه أن RIIZE تصدرت البرامج الموسيقية المرموقة، بما في ذلك "Music Bank" على قناة KBS، و"Show! Music Core" على قناة MBC، و"Inkigayo"على قناة SBS، وذلك خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو.

وأعرب أعضاء الفرقة عن عميق امتنانهم قائلين: "نعلم جيدا أنه على الرغم من ثقتنا التامة في استعدادات الألبوم، فإن الفوز بجائزة ليس أمرا مفروغا منه على الإطلاق". وأضافوا: "نشعر بامتنان أكبر لـ 'BRIIZE' (اسم المعجبين) الذين يدعموننا بحماس. سنستمر في أن نكون فنانين يتعلمون باستمرار".

ولم يقتصر نجاح RIIZE على تصدر البرامج الموسيقية فحسب، بل حقق ألبومهم الكامل الأول"ODYSSEY"، الذي يضم أغنيةFly Up" "، مبيعات تجاوزت 1.8 مليون نسخة في الأسبوع الأول من إصداره في 19 مايو، ليُصنف بذلك كألبوم "مليوني".

وعلى الصعيد العالمي، تصدر الألبوم مخطط مبيعات الألبومات الرقمية على QQ Music في الصين، واحتل المرتبة الأولى في مخططات الألبومات اليومية والفورية "Top 100" على Line Music في اليابان.

كما حظي الألبوم بإشادة نقدية واسعة، حيث وصفته مجلة الموسيقى البريطانية المتخصصة "Clash" بأنه "ألبوم يعبر بشكل جميل عن فترة الشباب كفترة معقدة توجد فيها المعاناة والحرية والنمو والتأمل معا".

وتستعد فرقة RIIZE لمواصلة جولتها الغنائية "RIIZING LOUD" التي ستقام في الفترة من 4 إلى 6 يوليو في قبة KSPO بالحديقة الأولمبية في سيول.